PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre del 2026 por la tercera jornada de la UEFA Champions League en el estadio Parque de los Príncipes, Francia. Ambos equipos llegan a este partido con puntaje perfecto y siendo los mejores equipos del continente. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de PSG vs Barcelona? ESPN pasa el partido en Sudamérica por cable y Disney+ Premium por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, México, Estados Unidos, España, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en París.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de PSG vs Barcelona por la fecha 3 de la Champions League desde el Parque de los Príncipes.

¿En qué canal TV transmiten PSG vs Barcelona EN VIVO por Champions League?

El partido de PSG vs Barcelona será transmisión por ESPN para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y Disney+ Premium lo transmite por streaming.

Por otro lado, en España lo transmiten por televisión en Movistar Liga de Campeones y de manera online por Movistar+. En México, la transmisión va en exclusiva por Max (HBO Max) y TNT Sports por cable y streaming.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del partido va por TUDN, Univision, ViX y Paramount+. Estas señales las podrás ver por cable y streaming.

¿Dónde ver TV ONLINE, PSG vs Barcelona por Champions League?

La transmisión ONLINE del partido de PSG vs Barcelona será a través de Disney+ Premium en países de Latinoamérica, mientras que en México va por MAX y TNT.

En España, la transmisión por streaming del partido del Barca va por Movistar+ y en Estados Unidos a través de ViX, TUDN App y Paramount+.

¿A qué hora juegan PSG vs Barcelona HOY por Champions League?

El partido de PSG vs Barcelona por Champions League empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 2:00 PM (hora de Perú) este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes.

¿Cuándo juega PSG vs Barcelona por Champions League?

El partido de PSG vs Barcelona se jugará este martes 20 de octubre del 2026 en el estadio Parque de los Príncipes.