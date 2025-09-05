¿Dónde ver Nicaragua vs. Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO? La selección ‘Tica’ visitará a ‘Los Pinoleros’ por la primera jornada del Grupo C de la fase final de las Eliminatorias Concacaf 2026.
La Concacaf brindará tres cupos directos a la Copa del Mundo y dos tickets al Torneo de Reservas. Las selecciones no tienen margen de error.
Para que puedas ver el partido entre Costa Rica y Nicaragua, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en España, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Nicaragua vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS?
El partido de Costa Rica vs. Nicaragua por la fecha 1 del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido por en toda Sudamérica por el canal de Youtube de la Concacaf. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Nicaragua vs. Costa Rica HOY EN VIVO?
- En Sudamérica lo pasa: Youtube Concacaf
- En Costa Rica lo pasa: Repretel, Azteca Deportes
- En Nicaragua lo pasa: Tigo Sports, NicaSports, Azteca Deportes
- En México lo pasa: Azteca Deportes
- En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1
- En Estados Unidos lo pasa: Peacock, Telemundo, Amazon Prime
¿Cómo ver partido Nicaragua vs. Costa Rica en Perú?
El partido de Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026 de la Concacaf, será transmitido en Perú por el canal de Youtube de la Concacaf.
¿En dónde televisan partido Nicaragua vs. Costa Rica EN DIRECTO, en Costa Rica?
El partido de Costa Rica vs. Nicaragua por la fecha 1 del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido en Costa Rica por Repretel, Canal 6, Azteca Deportes.
¿En qué canales ver partido Nicaragua vs. Costa Rica en Nicaragua?
El partido de Costa Rica vs. Nicaragua por la fecha 1 del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido en Nicaragua por Tigo Sports, NicaSports, Azteca Deportes.
