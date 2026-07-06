Argentina vs Egipto se enfrentan en el Estadio Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026 este martes 7 de julio. La ‘Albiceleste’ encara este partido con la confianza renovada tras vencer 3-2 en la prórroga a la sorpresiva Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni sufrió ante el rival africano, pero superó el desafío y tiene en Lionel Messi a su máximo goleador con 7 anotaciones. Por su parte, Egipto llegó a esta instancia tras vencer en penales a Australia y buscará dar el golpe ante uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. ¿Qué canales transmiten el partido de Argentina en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Egipto según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Argentina vs Egipto el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta.

¿Qué canal transmite Argentina vs Egipto EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Egipto EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 7 de julio del 2026 desde el Estadio Atlanta.

Para Argentina, el partido de Argentina vs Egipto será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Argentina vs Egipto será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará el partido mediante streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Argentina-Egipto será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Argentina vs Egipto por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.

México: 10:00 horas.

Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

España: 18:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Argentina vs Egipto EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 11:00 AM DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO México 10:00 AM ViX Estados Unidos 12:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 1:00 PM Telefe, TV Pública, TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Ecuador 11:00 AM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Colombia 11:00 aM Caracol TV, RCN Deportes, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Chile 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 12:00 PM Televen, inter, DirecTV, Disney+ Premium y DGO Bolivia 12:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 1:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Brasil 1:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV y Vivo Play Paraguay 1:00 PM Gen, Trece y Unicanal Puerto Rico 11:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 11:00 AM ViX y Tigo Sports Guatemala 11:00 AM ViX y Tigo Sports Costa Rica 11:00 AM ViX y Tigo Sports República Dominicana 11:00 AM ViX y Tigo Sports Honduras 11:00 AM ViX y Tigo Sports El Salvador 11:00 AM ViX y Tigo Sports España 6:00 PM DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Egipto por Mundial 2026

Fecha: Martes 7 de julio del 2026

Martes 7 de julio del 2026 Partido: Argentina vs Egipto

Argentina vs Egipto Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/PAR)

10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Caracol TV, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Teleamazonas, AUF TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Caracol TV, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Teleamazonas, AUF TV y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play Estadio: Atlanta

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través.

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, TV Pública, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

TV Pública

TyC Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Telefe

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN Deportes y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Caracol TV

RCN Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Televen

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, La 2 Cat y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fubo TV.

DAZN

Movistar+

TVE La 1

RTVE Play

fuboTV

La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Argentina vs Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Argentina vs Egipto por Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Egipto se juega el martes 7 de julio de 2026 en el estadio Atlanta.