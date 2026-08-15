Arsenal y Manchester City se enfrentan hoy, domingo 16 de agosto del 2026 por la final de la Community Shield en el Millennium Stadium. Arsenal llega como el flamante campeón de la Premier League (rompiendo una sequía de 22 años), mientras que el Manchester City asiste tras conquistar la FA Cup. ¿Qué canales pasan el partido de Arsenal vs Manchester City HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Arsenal vs. Manchester City por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasa a través de streaming.
¿Qué canal transmite la final Arsenal-Manchester City EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido por la final de la Supercopa de Europa entre Arsenal-Manchester City EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 16 de agosto desde el Millennium Stadium.
Para Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el partido de Arsenal vs Manchester City será transmitido a través de ESPN y también estará disponible en Disney+ Premium.
En Estados Unidos, el partido entre Arsenal vs Manchester City podrá verse en streaming a través de ESPN+ y ESPN Deportes. En México, la transmisión estará disponible por FOX One, FOX+, TNT Sports y HBO Max.
En España, la cobertura de la final será por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Arsenal vs Manchester City.
¿A qué hora juega Arsenal vs Manchester City por la final de la Community Shield 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 11:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 10:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 9:00 horas.
- México: 8:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 10:00 horas.
- España: 16:00 horas.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Arsenal vs Manchester City por final de la Community Shield 2026
- Fecha: domingo 16 de agosto del 2026
- Partido: Arsenal vs Manchester City por final de la Community Shield 2026
- Hora: 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT (USA); 9:00 (PER/COL/ECU); 11:00 (ARG/URU)
- Canales TV: ESPN, TNT Sports, FOX One y Movistar Liga de Campeones.
- Streaming: Disney Plus, Movistar Plus, tabii, HBO Max y ViX Premium.
- Estadio: Millennium Stadium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Perú?
En Perú, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Chile?
En Chile, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de la Community Shield 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de Community Shield 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de la Community Shield 2026 se podrá ver en vivo con narración en español mediante ESPN+ y la plataforma ESPN Deportes, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, ESPN App y fuboTV también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.
- ESPN+
- ESPN Deportes
- fuboTV
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de Community Shield 2026 en España?
En España, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 se transmitirá en directo a través de Movistar Liga de Campeones y las señales de Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde París.
- Movistar Liga de Campeones
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por final de Community Shield 2026 en México?
En México, el partido Arsenal vs Manchester City por la final de Community Shield 2026 será transmitido EN VIVO por streaming en HBO Max y TNT Sports, plataformas que cuentan con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.
- TNT Sports
- HBO Max
¿Cuándo se juega el Arsenal vs Manchester City EN VIVO hoy por la final de Community Shield 2026?
La final de la Community Shield entre Arsenal vs Manchester City se juega el domingo 16 de agosto de 2026 en el Millennium Stadium.