Brasil enfrenta a Japón este lunes 29 de junio en el estadio Houston por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Brasil clasificó como líder del Grupo C con 7 puntos. Empató 1-1 ante Marruecos y posteriormente goleó 3-0 tanto a Haití como a Escocia. Vinícius Júnior es la principal figura ofensiva de los dirigidos por Carlo Ancelotti, acumulan do 4 goles en el certamen. Por su parte, Neymar sumó pocos minutos al cierre de la fase grupal y arrancaría desde el banco de suplentes. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil vs. Japón en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs. Japón según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Brasil vs. Japón EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Brasil vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 29 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.
Para Perú, el partido de Brasil vs. Japón será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Brasil vs. Japón será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Brasil-Japón, será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Brasil vs. Japón por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
- México: 11:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
- España: 19:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Brasil vs. Japón EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|12:00 PM
|DirecTV Sports y Paramount+
|México
|11:00 AM
|ViX
|Estados Unidos
|1:00PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|2:00 PM
|Flow Sports, Telefe, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|12:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|12:00 PM
|Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|1:00 PM
|Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|1:00 PM
|inter, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|1:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|2:00 PM
|Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|2:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|2:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|11:00 AM
|Telemundo y UNIVERSO
|Nicaragua
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|11:00 AM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|11:00 AM
|FOX+
|República Dominicana
|11:00 AM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|España
|7:00 PM
|DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs. Japón por Mundial 2026
- Fecha: lunes 29 de junio del 2026
- Partido: Brasil vs. Japón
- Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Gol Caracol, Telefe, DirecTV, Chilevisión, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Miami
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partidoBrasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.
- Unicanal
- Popu TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Brasil vs. Japón por Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs. Japón se juega el lunes 29 de junio de 2026 en el estadio Houston por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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do 4 goles en el certamen. Por su parte, Neymar sumó pocos minutos al cierre de la fase grupal y arrancaría desde el banco de suplentes. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil vs. Japón en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs. Japón según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.