Brasil enfrenta a Noruega este domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026. El ‘Scratch’ encara este partido con el cartel de favorito sobre el pecho, tras dejar en el camino a Japón en la instancia anterior. Además, tiene en Vinícius Jr. a su máxima figura y en Neymar a una pieza de recambio que puede sumar minutos en esta ocasión. Por su parte, los ‘Vikingos’ saldrán decididos a dar el golpe y tendrán en Erling Haaland a su principal cuota de gol. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs. Noruega según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Brasil vs. Noruega EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Brasil vs. Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 5 de julio del 2026 desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
Para Perú, el partido de Brasil vs. Noruega será transmitido a través de América TV, América tvGO, DGO, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Brasil vs. Noruega será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará este compromiso por streaming en Sudamérica. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Brasil-Noruega será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 22:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Brasil vs. Noruega EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00 PM
|América TV, América tvGO, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|2:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|4:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|5:00 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DGO, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|3:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV Sports, Paramount+y Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 PM
|Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|4:00 PM
|DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|4:00 PM
|Televen, inter, DirecTV Sports, Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|5:00 PM
|Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|5:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV
|Paraguay
|5:00 PM
|Unicanal, Gen y Trece
|Puerto Rico
|2:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|10:00 PM
|DAZN, RTVE, La 1, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs. Noruega por Mundial 2026
- Fecha: domingo 5 de julio del 2026
- Partido: Brasil vs. Noruega
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Gol Caracol, TyC Sports, América TV, Canal 5, DirecTV, AUF TV, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, ViX, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Nueva York/Nueva Jersey
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- América TV
- América tvGO
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partidoBrasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
- TyC Sports
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- RCN
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Televen
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Unicanal
- Trece
- GEN
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Brasil vs. Noruega por Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs. Noruega se juega el domingo 5 de julio de 2026 en el estadio Nueva York/Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026.
VIDEO RECOMENDADO