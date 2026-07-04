Brasil enfrenta a Noruega este domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026. El ‘Scratch’ encara este partido con el cartel de favorito sobre el pecho, tras dejar en el camino a Japón en la instancia anterior. Además, tiene en Vinícius Jr. a su máxima figura y en Neymar a una pieza de recambio que puede sumar minutos en esta ocasión. Por su parte, los ‘Vikingos’ saldrán decididos a dar el golpe y tendrán en Erling Haaland a su principal cuota de gol. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs. Noruega según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Brasil vs Noruega el domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Noruega EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Brasil vs. Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 5 de julio del 2026 desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Para Perú, el partido de Brasil vs. Noruega será transmitido a través de América TV, América tvGO, DGO, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Brasil vs. Noruega será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará este compromiso por streaming en Sudamérica. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Brasil-Noruega será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 22:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Brasil vs. Noruega EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 3:00 PM América TV, América tvGO, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ México 2:00 PM ViX Estados Unidos 4:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 5:00 PM TyC Sports, Flow Sports, DGO, DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 3:00 PM Teleamazonas, DirecTV Sports, Paramount+y Disney+ Premium Colombia 3:00 PM Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Chile 4:00 PM DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 4:00 PM Televen, inter, DirecTV Sports, Disney+ Premium Bolivia 4:00 PM Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports Uruguay 5:00 PM Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 5:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV Paraguay 5:00 PM Unicanal, Gen y Trece Puerto Rico 2:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 2:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 2:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 2:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 2:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 2:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 2:00 PM ViX y Tigo Sports España 10:00 PM DAZN, RTVE, La 1, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs. Noruega por Mundial 2026

Fecha: domingo 5 de julio del 2026

domingo 5 de julio del 2026 Partido: Brasil vs. Noruega

Brasil vs. Noruega Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)

14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Gol Caracol, TyC Sports, América TV, Canal 5, DirecTV, AUF TV, DAZN y Tigo Sports

Gol Caracol, TyC Sports, América TV, Canal 5, DirecTV, AUF TV, DAZN y Tigo Sports Streaming: América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, ViX, DGO, fuboTV, Movistar+

América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, ViX, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

América TV

América tvGO

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partidoBrasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

Flow Sports

TyC Sports

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV

Gol Caracol

RCN

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

Canal 5

AUF TV

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Televen

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Unicanal

Trece

GEN

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

RTVE

La 1

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Brasil vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Brasil vs. Noruega por Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Noruega se juega el domingo 5 de julio de 2026 en el estadio Nueva York/Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026.