España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio del 2026 en el estadio Nueva York Nueva Jersey por la final del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en un excelente momento, la ‘Albiceleste’ eliminó a Inglaterra en semifinales, en un partido de infarto, mientras que la ‘Roja’, sacó del camino a la favorita de muchos: Francia, y va de camino hacia su segundo título mundial. ¿Qué canales transmiten el partido por la final del Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs. Argentina según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite España vs. Argentina EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Argentina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 19 de julio del 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Para España, el partido de España vs. Argentina será transmitido a través de RTVE La 1, TVE, RTVE Play, Movistar+, La 2 cat, DAZN y TDP Play por cable y streaming.
El partido de España vs. Argentina será televisado por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de TUDN, Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5 y ViX.
En Argentina, el partido de España-Argentina, será transmitido a través de Telefe, Mi Telefe, TV Pública, TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega España vs. Argentina por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite España vs. Argentina EN VIVO por final del Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00PM
|América TV, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|1:00 PM
|TUDN, Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|TV Pública, TyC Sports, Mi Telefe, Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Caracol TV, RCN, Win Sports, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|3:00 PM
|Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|3:00 PM
|inter, Televen, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|3:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|4:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Gen, Unicanal y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|Teletica Canal 7, ViX y FOX+
|República Dominicana
|1:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|1:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN
|El Salvador
|1:00 PM
|Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX
|España
|9:00 PM
|RTVE, DAZN, La 1, La 2 cat, TDP Play y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Argentina por Mundial 2026
- Fecha: domingo 19 de julio del 2026
- Partido: España vs. Argentina
- Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: TV Pública, Telefe, TyC Sports, América TV, Chilevisión, Gol Caracol, Telemundo, DirecTV, ESPN, RTVE, La 1, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Mi Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Nueva York Nueva Jersey
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- América TV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Las Estrellas, Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Las Estrellas
- TV Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Mi Telefe, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- TV Pública
- TyC Sports
- Telefe
- Mi Telefe
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN, Win y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- RCN
- Win
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Teleamazonas
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- AUF TV
- Canal 5
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen, inter y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Televen
- inter
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.
- Unicanal
- Trece
- Gen
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten España vs. Argentinaa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, Canal 10 y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- Canal 10
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, Teletica Canal 7 y FOX+, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Teletica 7
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
- Canal 4
- TCS
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Argentina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido España vs. Argentina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Telemetro, Medcom GO y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- RPC
- TVMax
- Telemetro
- Medcom GO
- ViX
¿Cuándo se juega el España vs. Argentina por Mundial 2026?
El partido entre España vs. Argentina por final del Mundial 2026 se juega el domingo 18 de julio de 2026 en el estadio Nueva York Nueva Jersey.
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