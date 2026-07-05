España vs. Portugal se enfrentan en el Estadio Dallas por los octavos de final del Mundial 2026 este lunes 6 de julio. La ‘Roja’ llega a este partido tras dejar en el camino a Suiza con un contundente 3-0 y un Mikel Oyarzabal efectivo frente al arco rival. Además, cuentan con Lamine Yamal recuperado físicamente y siendo determinante en ataque. Por su parte, el combinado luso eliminó a la Croacia de Luka Modric por 2-1 y encara este compromiso con Cristiano Ronaldo como su máxima figura. ¿Qué canales transmiten el partido de España y Portugal en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs Portugal según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite España vs. Portugal EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Portugal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 6 de julio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Perú, el partido de España vs. Portugal será transmitido a través de DirecTV Sports, DGO, América TV, América tvGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de España vs. Portugal será televisado por DirecTV para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Paramount+ tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.
En España, el partido de la selección española se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega España vs. Portugal por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite España vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, América TV, América tvGO, DGO y Paramount+
|México
|1:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|2:00 PM
|Caracol TV, Deportes RCN, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|3:00 PM
|Televen, inter, DirecTV y DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Brasil
|4:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Gen, Trece y Unicanal
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|9:00 PM
|DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Portugal por Mundial 2026
- Fecha: Lunes 6 de julio del 2026
- Partido: España vs. Portugal
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, América TV, Canal 5, Azteca 7, AUF TV, Televen, TUDN y Tigo Sports
- Streaming: Movistar Plus, RTVE Play, Paramount+, DGO
- Estadio: Dallas
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de América tvGO, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- América TV
- América tvGO
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.
- ViX
- Canal 5
- Azteca 7
- TUDN
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Caracol TV
- RCN
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- AUF TV
- Canal 5
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen, inter y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
- Televen
- inter
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, Red Uno y Unitel, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1 y La 2 Cat, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+, RTVE Play y fuboTV.
- DAZN
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
- La 2 Cat
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido España vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el España vs. Portugal por Mundial 2026?
El partido entre España vs. Portugal se juega el lunes 6 de julio de 2026 en el Estadio Dallas.