Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio del 2026 por el tercer lugar del Mundial 2026 en el estadio Miami. La selección francesa sufrió un duro y sorpresivo golpe, luego de caer 2-0 ante España en las semifinales y de esta manera, quedó sin chances de jugar la gran final de la Copa del Mundo. Por otro lado, Inglaterra estuvo a minutos de superar a Argentina, pero en el epílogo del partido les voltearon el partido y quedaron fuera de la final. ¿Qué canales transmiten el partido por el tercer lugar del Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs. Inglaterra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Francia vs. Inglaterra EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sáabdo 18 de julio del 2026 desde el Estadio Miami.
Para Perú, el partido de Francia vs. Inglaterra será transmitido a través de DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Francia vs. Inglaterra será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Francia-Inglaterra, será transmitido a través de RTVE, La 1 y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 18:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 17:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 16:00 horas.
- México: 15:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 17:00 horas.
- España: 23:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Francia vs. Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|4:00PM
|DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|3:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|5:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|6:00 PM
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|4:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|4:00 PM
|Caracol TV, RCN, Win Sports, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|5:00 PM
|DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|5:00 PM
|inter, Televen, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|5:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|6:00 PM
|AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|6:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|6:00 PM
|Gen, Unicanal y Trece
|Puerto Rico
|3:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|3:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|3:00 PM
|Teletica Canal 7, ViX y FOX+
|República Dominicana
|3:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|3:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN
|El Salvador
|3:00 PM
|Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX
|España
|11:00 PM
|RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026
- Fecha: sábado 18 de julio del 2026
- Partido: Francia vs. Inglaterra
- Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Gol Caracol, Telemundo, DirecTV, ESPN, RTVE, La 1, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Miami
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- RCN
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- AUF TV
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen, inter y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Televen
- inter
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.
- Unicanal
- Trece
- Gen
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, Canal 10 y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- Canal 10
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, Teletica Canal 7 y FOX+, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Teletica 7
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
- Canal 4
- TCS
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Telemetro, Medcom GO y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- RPC
- TVMax
- Telemetro
- Medcom GO
- ViX
¿Cuándo se juega el Francia vs. Inglaterra por Mundial 2026?
El partido entre Francia vs. Inglaterra por el partido del tercer lugar del Mundial 2026 se juega el sábado 18 de julio de 2026 en el estadio Miami.
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