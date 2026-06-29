Francia enfrenta a Suecia este martes 30 de junio en el estadio Nueva York Nueva Jersey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Francia clasificó como líder invicta del Grupo I tras ganar sus tres encuentros frente a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (3-1). Su ofensiva llega encendida con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé registrando 4 goles cada uno en el torneo. ¿Qué canales transmiten el partido de Francia vs. Suecia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs. Suecia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Francia vs. Suecia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Suecia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 29 de junio del 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Para Perú, el partido de Francia vs. Suecia será transmitido a través de América TV, DGO, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Francia vs. Suecia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Francia-Suecia, será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Francia vs. Suecia por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 18:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 17:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 16:00 horas.
- México: 15:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 17:00 horas.
- España: 23:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Francia vs. Suecia EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|4:00 PM
|América TV, DirecTV Sports y Paramount+
|México
|3:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|5:00PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|6:00 PM
|Flow Sports, TyC Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|4:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|4:00 PM
|Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|5:00 PM
|Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|5:00 PM
|inter, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|5:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|6:00 PM
|Disney+ Premium, AUF TV, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|6:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|6:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|3:00 PM
|Telemundo y UNIVERSO
|Nicaragua
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|3:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|3:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|3:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|11:00 PM
|DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs. Suecia por Mundial 2026
- Fecha: martes 30 de junio del 2026
- Partido: Francia vs. Suecia
- Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Gol Caracol, TyC Sports, DirecTV, Chilevisión, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Nueva York Nueva Jersey
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV
- América TV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Brasil vs. Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- TyC Sports
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.
- Unicanal
- Popu TV
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Francia vs. Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Francia vs. Suecia por Mundial 2026?
El partido entre Francia vs. Suecia se juega el martes 30 de junio de 2026 en el estadio Nueva York Nueva Jersey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.