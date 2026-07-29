Revisa qué canales transmiten el partido de Gremio vs. Bolívar y los horarios para verlo por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
Revisa qué canales transmiten el partido de Gremio vs. Bolívar y los horarios para verlo por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Redacción EC

recibe a este jueves 30 de julio del 2026 en el Arena do Gremio de Porto Alegre por el playoff de vuelta de la . El conjunto boliviano se impuso en el duelo inicial por 3 a 2, una diferencia mínima que intentará sostener en la revancha. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Gremio vs. Bolívaro EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Gremio vs. Bolívar EN VIVO por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Gremio vs. Bolívar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Gremio vs. Bolívar y los horarios para verlo por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
Revisa qué canales transmiten el partido de Gremio vs. Bolívar y los horarios para verlo por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
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¿A qué hora juega Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.
  • España: 12:00 a.m. del viernes

¿Qué canal transmite Gremio vs. Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.DIRECTV SportsDGO
Colombia5:00 p.m.ESPNDisney Plus
Ecuador5:00 p.m.ESPNDisney Plus
Argentina7:00 p.m.ESPN 2Disney Plus
Brasil7:00 p.m.---Paramount+
Paraguay7:00 p.m.DIRECTV SportsDGO
Uruguay7:00 p.m.DIRECTV SportsDGO
Chile6:00 p.m.DIRECTV SportsDGO
Bolivia6:00 p.m.DIRECTV SportsDGO
Venezuela6:00 p.m.ESPNDisney Plus
Estados Unidos6:00 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana 2026

  • Fecha: Jueves 30 de julio del 2026.
  • Partido: Gremio vs. Bolívar
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO.
  • Estadio: Arena do Gremio

¿En qué canal ver Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Gremio vs. Bolívar por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

¿Qué canal pasa Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Gremio vs. Bolívar por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

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