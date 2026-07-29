Gremio recibe a Bolívar este jueves 30 de julio del 2026 en el Arena do Gremio de Porto Alegre por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto boliviano se impuso en el duelo inicial por 3 a 2, una diferencia mínima que intentará sostener en la revancha. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Gremio vs. Bolívaro EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Gremio vs. Bolívar EN VIVO por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Gremio vs. Bolívar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Gremio vs. Bolívar y los horarios para verlo por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. (Photo by AIZAR RALDES / AFP) / AIZAR RALDES

¿A qué hora juega Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 12:00 a.m. del viernes

¿Qué canal transmite Gremio vs. Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. DIRECTV Sports DGO Colombia 5:00 p.m. ESPN Disney Plus Ecuador 5:00 p.m. ESPN Disney Plus Argentina 7:00 p.m. ESPN 2 Disney Plus Brasil 7:00 p.m. --- Paramount+ Paraguay 7:00 p.m. DIRECTV Sports DGO Uruguay 7:00 p.m. DIRECTV Sports DGO Chile 6:00 p.m. DIRECTV Sports DGO Bolivia 6:00 p.m. DIRECTV Sports DGO Venezuela 6:00 p.m. ESPN Disney Plus Estados Unidos 6:00 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana 2026

Fecha : Jueves 30 de julio del 2026.

: Jueves 30 de julio del 2026. Partido : Gremio vs. Bolívar

: Gremio vs. Bolívar Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú Canal : DIRECTV Sports, DGO.

: DIRECTV Sports, DGO. Estadio: Arena do Gremio

¿En qué canal ver Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Gremio vs. Bolívar por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

¿Qué canal pasa Gremio vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Gremio vs. Bolívar por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.