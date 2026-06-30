Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Atlanta este miércoles 1 de julio. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel clasificó como líder del Grupo L con 7 puntos. Venció 4-2 a Croacia, empató 0-0 con Ghana y derrotó 2-0 a Panamá. Presenta problemas en el lateral derecho por las lesiones de Reece James y Jarell Quansah. ¿A qué hora Inglaterra vs. RD Congo HOY? Revisa los horarios del partido de Inglaterra vs. RD Congo por Copa Mundial FIFA 2026.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Inglaterra vs. RD Congo el miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo HOY por Mundial 2026?

El partido Inglaterra vs. RD Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 11:00 AM (hora peruana) y 10:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Inglaterra vs. RD Congo

Perú: 11:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Argentina: 13:00

Uruguay: 13:00

Brasil: 13:00

Paraguay: 13:00

Chile: 12:00

Venezuela: 127:00

Bolivia: 12:00

México: 10:00

Estados Unidos: 12:00 (GMT-4), 11:00 (GMT-5), 10:00 (GMT-6), 9:00 (GMT-7) y 8:00 (GMT-8).

España: 17:00

Guatemala: 10:00

Nicaragua: 10:00

Costa Rica: 10:00

Panamá: 10:00

Honduras: 10:00

Puerto Rico: 10:00

República Dominicana: 10:00

Canales TV que transmiten Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por Mundial 2026

El Inglaterra vs. RD Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Inglaterra vs. RD Congo será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección inglesa se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Inglaterra vs. RD Congo será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.