México enfrenta a Ecuador este martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. México clasificó como líder invicto del Grupo A con 9 puntos perfectos, anotando seis goles y manteniendo su portería imbatida. Es la primera vez en su historia mundialista que firma una fase de grupos perfecta sin conceder goles. ¿Qué canales transmiten el partido de México vs. Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de México vs. Ecuador según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite México vs. Ecuador EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs. Ecuador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 30 de junio del 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Para México, el partido de México vs. Ecuador será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Nu9ve, ViX y Azteca 7 por señal abierta, cable y streaming.
El partido de México vs. Ecuador será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Ecuador podrás ver el partido a través de Teleamazonas.
En España, el partido de México-Ecuador, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega México vs. Ecuador por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.
- México: 19:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 21:00 horas.
- España: 3:00 horas. (1 de julio)
¿Qué canal TV transmite México vs. Ecuador EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|8:00 PM
|DirecTV Sports y Paramount+
|México
|7:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|9:00PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|10:00 PM
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|8:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|8:00 PM
|Gol Caracol, RCN, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|9:00 PM
|Chilevisión, DGO, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|9:00 PM
|inter, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|9:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|10:00 PM
|AUF TV, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|10:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|10:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|10:00 PM
|Telemundo y UNIVERSO
|Nicaragua
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|7:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|7:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|7:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|3:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs. Ecuador por Mundial 2026
- Fecha: martes 30 de junio del 2026
- Partido: México vs. Ecuador
- Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Win Sports, DirecTV, Chilevisión, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Ciudad de México
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Nu9ve y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Nu9ve
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Win Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Teleamazonas
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- AUF TV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.
- Unicanal
- Popu TV
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido México vs. Ecuador por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el México vs. Ecuador por Mundial 2026?
El partido entre México vs. Ecuador se juega el martes 30 de junio de 2026 en el estadio Ciudad de México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.