México enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio en el estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. ‘El Tri’ dejó ver su mejor cara en el duelo ante Ecuador, en donde renovó las ilusiones de los hinchas de llegar lejos en este certamen; por su lado, los ‘Tres Leones’ aún sin su mejor fútbol planean eliminar al anfitrión. ¿Qué canales transmiten el partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de México vs. Inglaterra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 5 de julio del 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Para México, el partido de México vs. Inglaterra será transmitido a través de Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Nu9ve, ViX y Azteca 7 por señal abierta, cable y streaming.
El partido de México vs. Inglaterra será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
En España, el partido de México-Inglaterra, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega México vs. Inglaterra por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- México: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 2:00 horas. (6 de julio)
¿Qué canal TV transmite México vs. Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:00 PM
|DirecTV Sports y Paramount+
|México
|6:00 PM
|Canal 5, TUDN, TV Azteca, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX
|Estados Unidos
|8:00PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|9:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|7:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|7:00 PM
|DirecTV Sports, Radio Nacional, DGO, Paramount+
|Chile
|8:00 PM
|DGO, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|8:00 PM
|inter, DirecTV Sports, DGO, Paramount+
|Bolivia
|8:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|9:00 PM
|AUF TV, DirecTV Sports, DGO, Paramount+
|Brasil
|9:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|9:00 PM
|Unicanal, Gen y Trece
|Puerto Rico
|9:00 PM
|Telemundo y UNIVERSO
|Nicaragua
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|6:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|6:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|6:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|2:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs. Inglaterra por Mundial 2026
- Fecha: Domingo 6 de julio del 2026
- Partido: México vs. Inglaterra
- Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, Canal 5, TV Azteca, Las Estrellas, Telefe DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, DGO, mitelefe, Movistar+, Disney Plus
- Estadio: Ciudad de México
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Las Estrellas, Canal 5, Nu9ve y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Nu9ve
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Flow Sports y Paramount+.
- Telefe
- Disney Plus
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- Win Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Teleamazonas
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney Plus y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney Plus
- AUF TV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN, Trece y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.
- Unicanal
- Popu TV
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido México vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el México vs. Inglaterra por Mundial 2026?
El partido entre México vs. Inglaterra se juega el domingo 5 de julio de 2026 en el estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026.