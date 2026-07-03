Paraguay enfrenta a Francia por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio Filadelfia, este viernes 3 de julio. La ‘Albirroja’ clasificó como mejor tercero a la siguiente ronda y dio el primer batacazo al vencer por penales a Alemania, por otro lado, el equipo de Kylian Mbappé se mantiene invicto con 4 victorias consecutivas en la Copa del Mundo y es el gran favorito para clasificar a cuartos de final. ¿Qué canales transmiten el partido de Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Paraguay vs. Francia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Paraguay vs. Francia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Paraguay vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 4 de julio del 2026 desde el Estadio Filadelfia.
Para Paraguay, el partido de Paraguay vs. Francia será transmitido a través de Gen, Trece y Popu TV por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Paraguay vs. Francia será televisado por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Paraguay-Francia, será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Francia por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 18:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 17:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 16:00 horas.
- México: 15:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 17:00 horas.
- España: 23:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Paraguay vs. Francia EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|4:00 PM
|DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|3:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|5:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|6:00 PM
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|4:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium
|Colombia
|4:00 PM
|Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|5:00 PM
|Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|5:00 PM
|inter, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|5:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|6:00 PM
|Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|6:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|6:00 PM
|Gen, Popu TV y Trece
|Puerto Rico
|3:00 PM
|Telemundo y UNIVERSO
|Nicaragua
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|3:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|3:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|3:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|9:00 PM
|RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Paraguay vs. Francia por Mundial 2026
- Fecha: sábado 4 de julio del 2026
- Partido: Paraguay vs. Francia
- Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, RTVE, La 1, Trece, Gen, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+, Popu TV
- Estadio: Filadelfia
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.
- Popu TV
- Trece
- Gen
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Paraguay vs. Francia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Paraguay vs. Francia por Mundial 2026?
El partido entre Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 se juega el sábado 4 de julio de 2026 en el estadio Filadelfia.