River Plate recibirá a Barracas Central en el Estadio Más Monumental este sábado 25 de julio de 2026 a las 19:15 horas (Argentina) por la primera fecha del Torneo Clausura. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en este certamen local tras el receso y las pretemporadas. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Barracas Central según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Barracas Central empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:15 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:15 horas
- En México y Centroamérica: 16:15 horas
- En Estados Unidos (New York): 18:15 horas
- En España: 12:15 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Barracas Central por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Barracas Central será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura
- Fecha: sábado 25 de julio del 2026
- Partido: River Plate vs. Barracas Central
- Hora: 17:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 20:15 (PER/COL/ECU); 22:15 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN y TNT Sports
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
- Estadio: Más Monumental
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Barracas Central hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Barracas Central hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.
- TNT Sports
- Disney+ Premium
- HBO Max