Por Joao Muñoz Tineo

recibirá a Barracas Central en el Estadio Más Monumental este sábado 25 de julio de 2026 a las 19:15 horas (Argentina) por la primera fecha del . El encuentro marcará el debut de ambos equipos en este certamen local tras el receso y las pretemporadas. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Barracas Central según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre River Plate vs. Barracas Central el sábado 25 de julio por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Más Monumental.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre River Plate vs. Barracas Central el sábado 25 de julio por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Más Monumental.
/ NurPhoto

¿A qué hora hora juega River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026?

El partido de River Plate vs. Barracas Central empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:15 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:15 horas
  • En México y Centroamérica: 16:15 horas
  • En Estados Unidos (New York): 18:15 horas
  • En España: 12:15 horas

Canales TV para ver River Plate vs. Barracas Central por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de River Plate vs. Barracas Central será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Barracas Central por Torneo Clausura

  • Fecha: sábado 25 de julio del 2026
  • Partido: River Plate vs. Barracas Central
  • Hora: 17:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 20:15 (PER/COL/ECU); 22:15 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: ESPN y TNT Sports
  • Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
  • Estadio: Más Monumental

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Barracas Central hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido River Plate vs. Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Barracas Central hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido River Plate vs. Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.

  • TNT Sports
  • Disney+ Premium
  • HBO Max
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