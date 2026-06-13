Alemania vs Curazao se enfrentan este domingo 14 de junio en el Estadio Houston por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. El conjunto europeo inicia su camino en la Copa del Mundo ante una selección caribeña que hará historia en su primera participación mundialista. ¿Qué canales transmiten el partido de Alemania en el Mundial 2026? Conoce en qué señales de TV y plataformas de streaming podrás ver el encuentro EN VIVO.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alemania y Curazao el domingo 14 de junio por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Houston.

¿Qué canal transmite Alemania vs Curazao EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alemania vs Curazao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.

Para Perú, el partido Alemania vs Curazao será transmitido EN VIVO por DirecTV DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México, míralo online por ViX.

El partido de Alemania vs Curazao sserá televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil el canal que transmite el encuentro es CazéTV.

En España, el partido de Alemania-Curazao, será transmitido a través de DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Alemania vs Curazao por el Mundial 2026?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.

12:00 p. m. México: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York): 1:00 p. m.

1:00 p. m. España: 7:00 p. m.

¿Qué canal TV transmite Alemania vs Curazao EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 12:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ México 11:00 AM ViX Estados Unidos 1:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. Argentina 2:00 PM Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+ Ecuador 12:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Colombia 12:00 PM DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Chile 1:00 PM Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+ Venezuela 1:00 PM DirecTV, DGO y Televen+ Bolivia 1:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 2:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Brasil 2:00 PM CazéTV Paraguay 2:00 PM GEN y Trece Puerto Rico 1:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 1:00 AM Tigo Sports Guatemala 1:00 AM Tigo Sports Costa Rica 1:00 AM FOX y FOX+ República Dominicana 1:00 AM Pio Deportes Honduras 1:00 AM Tigo Sports El Salvador 1:00 AM Tigo Sports España 7:00 AM DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el Alemania vs Curazao por Mundial 2026

Fecha: domingo 14 de junio del 2026

domingo 14 de junio del 2026 Partido: Alemania vs Curazao

Alemania vs Curazao Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/BRA)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, Flow Sports, Radio Nacional, Chilevision, La 1 RTVE, Flow Sports, Tigo Sports, Entel TV y Trece

DirecTV, Flow Sports, Radio Nacional, Chilevision, La 1 RTVE, Flow Sports, Tigo Sports, Entel TV y Trece Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Houston

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.

ViX

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

Flow TV

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

Radio Nacional

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

Televen

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+.

FOX

FOX+

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Alemania vs Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Alemania vs Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Alemania vs Curazao por Mundial 2026?

El partido entre Alemania vs Curazao se juega el domingo 14 de junio de 2026 en el Estadio Houston.