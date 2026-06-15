Argentina vs Argelia se enfrentan en el HEstadio Kansas City por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026 este martes 16 de junio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras una preparación accidentada debido a problemas físicos. Nicolás Tagliafico quedó descartado por una lesión en el sóleo, mientras que se recuperó al resto de los tocados. Lionel Messi lidera el once titular en lo que es el inicio de su nueva travesía mundialista. ¿Qué canales transmiten el partido de Argentina en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Argelia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Argentina vs Argelia el martes 16 de junio por fecha 1 del grupo J del Mundial 2026 desde el Estadio Kansas City.

¿Qué canal transmite Argentina vs Argelia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Argelia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 16 de junio del 2026 desde el Estadio Kansas City.

Para Argentina, el partido de Argentina vs Argelia será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Argentina vs Argelia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

En España, el partido de Argentina-Argelia, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Argentina vs Argelia por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Argentina vs Argelia EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium México 7:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX Estados Unidos 9:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 10:00 PM Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 8:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 8:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 9:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 9:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 9:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 10:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 10:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 10:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 7:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 7:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 7:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 7:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 7:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 7:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 7:00 PM ViX y Tigo Sports España 3:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Argelia por Mundial 2026

Fecha: martes 16 de junio del 2026

martes 16 de junio del 2026 Partido: Argentina vs Argelia

Argentina vs Argelia Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play Estadio: Kansas City

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

América TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, TV Pública, Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

TV Pública

TyC Sports

Disney+ Premium

Paramount

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Argentina vs Argelia por Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Argelia se juega el martes 16 de junio de 2026 en el estadio Kansas City.