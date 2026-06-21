Argentina vs Austria se enfrentan en el Estadio Dallas por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 este lunes 22 de junio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido como favorito y buscará asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Además, la Albiceleste cuenta con un Lionel Messi en buen momento, tras debutar con un ‘hat-trick’ y alcanzar los 16 goles en la historias de los mundiales. ¿Qué canales transmiten el partido de Argentina en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Austria según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Argentina vs Austria EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Austria EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 22 de junio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Argentina, el partido de Argentina vs Austria será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Argentina vs Austria será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Argentina-Austria será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Argentina vs Austria por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
- México: 11:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
- España: 19:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|12:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|11:00 AM
|ViX
|Estados Unidos
|1:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|2:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|12:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|12:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|1:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|1:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|1:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|2:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|2:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|2:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|11:00 AM
|UNIVERSO, Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|11:00 AM
|Canal 10, ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|11:00 AM
|Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+ y ViX
|República Dominicana
|11:00 AM
|CDN Deportes, Pio Deportes y ViX
|Honduras
|11:00 AM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX y ViX
|El Salvador
|11:00 AM
|Canal 4, TCS GO, FOX, ViX y Tigo Sports
|España
|7:00 PM
|DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Austria por Mundial 2026
- Fecha: lunes 22 de junio del 2026
- Partido: Argentina vs Austria
- Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, América TV, DAZN, Gol Caracol, RCN, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Canal 5, AUF TV y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play
- Estadio: Dallas
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- América TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, TV Pública, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- TV Pública
- TyC Sports
- Disney+ Premium
- Paramount
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Televen
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.
- Telecadena 7 y 4
- DTVC+
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 10 y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Canal 10
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teletica Canal 7, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Teletica Canal 7
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por UNIVERSO y Telemundo, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- UNIVERSO
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Argentina vs Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Argentina vs Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom GO, FOX, Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- RPC
- TVMax
- Medcom GO
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Argentina vs Austria por Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs Austria se juega el lunes 22 de junio de 2026 en el estadio Dallas.