Argentina vs Cabo Verde se enfrentan en el Estadio Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido tras firmar un pleno de victorias en la fase de grupos y con un Lionel Messi en estado de gracia, con seis goles en tres partidos. El ‘10′ argentino vuelve a ser titular y buscará extender su buen arranque de torneo con la Albiceleste. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que se hace fuerte ante los equipos grandes y que tiene en Vozinha a su principal figura. ¿Qué canales transmiten el partido de Argentina en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Cabo Verde según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Argentina vs Cabo Verde el viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Miami.

¿Qué canal transmite Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Cabo Verde EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 3 de julio del 2026 desde el Estadio Miami.

Para Argentina, el partido de Argentina vs Cabo Verde será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Argentina vs Cabo Verde será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará el partido mediante streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN y ViX.

En España, el partido de Argentina-Cabo Verde será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 00:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM DirecTV, América TV, América tvGO. Paramount+, Disney+ Premium y DGO México 4:00 PM Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN, ViX Estados Unidos 6:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 7:00 PM Telefe, TV Pública, TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Ecuador 7:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Colombia 5:00 PM Caracol TV, RCN Deportes, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y DGO Chile 6:00 PM Chilevision, DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 6:00 PM Televen, DirecTV, Disney+ Premium y DGO Bolivia 6:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 7:00 PM Canal 5, Antel TV, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO Brasil 7:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV y Vivo Play Paraguay 7:00 PM Gen, Trece y Unicanal Puerto Rico 4:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 4:00 PM Cnaal 10, ViX y Tigo Sports Guatemala 4:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 4:00 PM FOX+ y ViX República Dominicana 4:00 PM Pio Deportes y ViX Honduras 4:00 PM FOX, Tigo Sports y ViX El Salvador 4:00 PM Canal 4, TCS GO, FOX, ViX y Tigo Sports España 4:00 PM DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio del 2026

Viernes 3 de julio del 2026 Partido: Argentina vs Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Caracol TV, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Teleamazonas, AUF TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Caracol TV, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Teleamazonas, AUF TV y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play Estadio: Miami

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

América TV

América tvGO

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Canal 5

Azteca 7

Azteca Deportes

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, TV Pública, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

TV Pública

TyC Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Telefe

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN Deportes y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Caracol TV

RCN Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, Antel TV, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

AUF TV

Antel TV

Canal 5

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevision y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Chilevision

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Televen

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, La 2 Cat y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fubo TV.

DAZN

Movistar+

TVE La 1

RTVE Play

fuboTV

La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 10 y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

Canal 10

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

FOX

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Canal 4

TCS GO

FOX

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

RPC

TVMax

FOX

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Argentina vs Cabo Verde por Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Cabo Verde se juega el viernes 3 de julio de 2026 en el estadio Miami.