Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. La Albiceleste llega a este partido tras dejar en el camino a Suiza y con la ilusión de alcanzar su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo. Además, cuentan con un Lionel Messi en estado de gracia y un grupo de guerreros disputos a dejarlo todo en el campo de juego. Sin embargo, al frente tendrán al combinado inglés que tiene a dos figuras claves en su equipo: Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis goles cada uno. Será un duelo que poder a poder que podría pasar a la historia de la cita mundialista. ¿Qué canales transmiten Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Inglaterra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Argentina vs Inglaterra EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 15 de julio del 2026 desde el Estadio Atlanta.
Para Argentina, el partido de Argentina vs Inglaterra será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe por TV Abierta, cable y streaming.
El partido de Argentina vs Inglaterra será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.
En España, el partido de Argentina-Inglaterra será transmitido a través de DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Argentina vs Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|América TV, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|1:00 PM
|Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Caracol TV, Win Sports, RCN Deportes, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|3:00 PM
|Chilevision, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|3:00 PM
|Televen, inter, DirecTV Sports, DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|Canal 5, AUF TV, Antel TV, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|4:00 PM
|SporTV Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Gen, Unicanal y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|Canal 10, FOX, ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, FOX, ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|Teletica Canal 7, ViX y FOX+
|República Dominicana
|1:00 PM
|ViX, CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|1:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN
|El Salvador
|1:00 PM
|Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX
|España
|9:00 PM
|DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 15 de julio del 2026
- Partido: Argentina vs Inglaterra
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, Gol Caracol, DirecTV, América TV, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Mi Telefe, Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Atlanta
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- América TV
- América tvGO
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Mi Telefe, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Mi Telefe
- TyC Sports
- TV Pública
- Telefe
- Telefe
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN Deportes, Win Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- RCN Deportes
- Win Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Teleamazonas
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5, Antel TV y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- AUF TV
- Antel TV
- Canal 5
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Televen
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.
- Unicanal
- Trece
- Gen
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, La 2 Cat y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play, fuboTV y Movistar+
- DAZN
- TVE La 1
- RTVE Play
- fuboTV
- La 2 Cat
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se juega el miércoles 15 de julio de 2026 en el estadio Atlanta.
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