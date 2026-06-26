Argentina vs Jordania se enfrentan en el Estadio Dallas por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 este sábado 27 de junio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido ya clasificado como primero de su llave a la espera de conocer su rival en dieciseisavos; sin embargo, tendrá la oportunidad de lograr un pleno de victorias en la primera fase del torneo. El técnico de la ‘Albiceleste’ realizaría algunas variantes al once titular, aunque se pudo conocer que Lionel Messi sumará algunos minutos. ¿Qué canales transmiten el partido de Argentina en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Jordania según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Argentina vs Jordania EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Jordania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 27 de junio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Argentina, el partido de Argentina vs Jordania será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Argentina vs Jordania será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Argentina-Jordania será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Argentina vs Jordania por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.
- México: 20:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 22:00 horas.
- España: 04:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Argentina vs Jordania EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|9:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|8:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|10:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|11:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|9:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|9:00 PM
|Win Sports, DirecTV, Paramount+, Win Play y DGO
|Chile
|10:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|10:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Bolivia
|10:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|11:00 PM
|AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Brasil
|11:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|11:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|8:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|8:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|8:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|8:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|8:00 PM
|Pio Deportes y ViX
|Honduras
|8:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|El Salvador
|8:00 PM
|Canal 4, TCS GO, FOX, ViX y Tigo Sports
|España
|8:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Jordania por Mundial 2026
- Fecha: sábado 27 de junio del 2026
- Partido: Argentina vs Jordania
- Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Win Sports, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Teleamazonas, AUF TV y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV, Mi Telefe y TyC Sports Play
- Estadio: Dallas
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, TV Pública, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- TV Pública
- TyC Sports
- DGO
- Paramount+
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Win Sports
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- ChapinTV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Argentina vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Argentina vs Jordania por Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs Jordania se juega el sábado 27 de junio de 2026 en el estadio Dallas.