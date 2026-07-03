Australia vs. Egipto se enfrentan en el Estadio Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. El que salga airoso de este duelo tendrá una dura prueba ante el vencedor de Argentina vs. Cabo Verde por los octavos de final ¿Qué canales transmiten el partido de Australia y Egipto en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Australia vs. Egipto según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Australia vs. Egipto EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 3 de julio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Perú, el partido de Australia vs. Egipto será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Australia vs. Egipto será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
En España, el partido de Australia vs. Egipto, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Australia vs. Egipto por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 15:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 14:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 13:00 horas.
- México: 12:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 14:00 horas.
- España: 20:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|1:00 PM
|DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO
|México
|12:0 PM
|ViX
|Estados Unidos
|2:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|3:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|1:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|1:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|2:00 PM
|DirecTV y DGO
|Bolivia
|2:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|3:00 PM
|AUF TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO
|Brasil
|3:00 PM
|SporTV, Glob, SBT, N Sports, Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|3:00 PM
|GEN, Trece, Unicanal
|Puerto Rico
|12:0 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|12:0 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|12:0 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|12:0 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|12:0 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|12:0 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|12:0 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|12:0 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Australia vs. Egipto por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Partido: Australia vs. Egipto
- Hora: 12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV
- Streaming: Paramount+, DGO, fuboTV
- Estadio: Dallas.
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- AUF TV
- Paramount+
- DGO
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Australia vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
VIDEO RECOMENDADO