Australia vs. Turquía se enfrentan en el estadio BC Place Vancouver por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026 este sábado 13 de junio. Turquía parte como favorita ante Australia para su debut en el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se presenta como un choque de estilos muy marcados entre el rigor físico y defensivo de los oceánicos y el talento creativo de la joven generación turca. ¿Qué canales transmiten el partido de Australia vs. Turquía en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Australia vs. Turquía según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Australia vs. Turquía EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Australia vs. Turquía EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 13 de junio del 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.
Para Perú, el partido de Australia vs. Turquía será transmitido a través de DirecTV y Paramount+ por cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Australia vs. Turquía será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de Australia-Turquía, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Australia vs. Turquía por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 1:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.
- México: 10:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 12:00 horas.
- España: 6:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Australia vs. Turquía EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|11:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|México
|10:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|12:00 AM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|1:00 AM
|DirecTV y Paramount+
|Ecuador
|11:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Colombia
|11:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Chile
|12:00 AM
|DirecTV y Paramount+
|Venezuela
|12:00 AM
|DirecTV y Paramount+
|Bolivia
|12:00 AM
|Tigo Sports y Entel TV
|Uruguay
|1:00 AM
|DirecTV y Paramount+
|Brasil
|1:00 AM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|1:00 AM
|POPU TV
|Puerto Rico
|10:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|6:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Australia vs. Turquía por Mundial 2026
- Fecha: sábado 13 de junio del 2026
- Partido: Australia vs. Turquía
- Hora: 22:00 (MEX); 00:00 ET (USA); 23:00 (PER/COL/ECU); 1:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: BC Place Vancouver
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Paramount+
- TyC Sports
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- Movistar+
- fuboTV
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Australia vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Australia vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Australia vs. Turquía por Mundial 2026?
El partido entre Australia vs. Turquía se juega el sábado 13 de junio de 2026 en el Estadio BC Place Vancouver.