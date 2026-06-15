Las selecciones de Austria y Jordania se enfrentarán en un partido inédito por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut absoluto de Jordania en la cita mundialista y el regreso de los europeos tras 28 años de ausencia. ¿Qué canales transmiten el partido de Austria vs Jordania por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Austria vs Jordania según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Austria vs Jordania EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Austria vs Jordania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 16 de junio del 2026 desde el Estadio Bahía de San Francisco.
Para Perú, el partido de Austria vs Jordania será transmitido a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DirecTV por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Austria vs Jordania será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, podrás mirar el partido por DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Austria vs Jordania por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 1:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 00:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 23:00 horas.
- México: 22:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 00:00 horas.
- España: 6:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Austria vs Jordania EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|11:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|10:00 PM
|ViX.
|Estados Unidos
|00:00 AM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|1:00 AM
|Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 PM
|Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|00:00 AM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|00:00 AM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|00:00 AM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|1:00 AM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|1:00 AM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|1:00 AM
|GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
|Puerto Rico
|10:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|6:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Austria vs Jordania por Mundial 2026
- Fecha: martes 16 de junio del 2026
- Partido: Austria vs Jordania
- Hora: 22:00 (MEX); 00:00 ET (USA); 23:00 (PER/COL/ECU); 1:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
- Estadio: Bahía de San Francisco
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- América TV
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Telefe
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.
- RTVE Play
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
- La 2 Cat
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Austria vs Jordania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Austria vs Jordania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Austria vs Jordania por Mundial 2026?
El partido entreAustria vs Jordania se juega el martes 16 de junio de 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco..