Por Joao Muñoz Tineo

Bélgica vs. Egipto se enfrentan en el estadio Seattle por la fecha 1 del Grupo G del este lunes 15 de junio. Ambos equipos llegan al torneo tras impecables y competitivas campañas invictas en sus respectivas fases de clasificación continental. ¿Qué canales transmiten el partido de Bélgica en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Bélgica vs. Egipto según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Bélgica vs. Egipto el lunes 15 de junio por fecha 1 del grupo G del Mundial 2026 desde el Estadio Seattle.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Bélgica vs. Egipto el lunes 15 de junio por fecha 1 del grupo G del Mundial 2026 desde el Estadio Seattle.

¿Qué canal transmite Bélgica vs. Egipto EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Bélgica vs. Egipto EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 15 de junio del 2026 desde el Estadio Seattle.

Para Perú, el partido de Bélgica vs. Egipto será transmitido a través de Disney+ Premium, Paramount+ AméricaTV y DirecTV por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Bélgica vs. Egipto será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, podrás mirar el partido por DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
  • México: 13:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Bélgica vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú2:00 PMAmérica TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
México1:00 PMViX.
Estados Unidos3:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina2:00 PMTelefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador2:00 PMTeleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia2:00 PMCaracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile3:00 PMChilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela3:00 PMTeleven, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia3:00 PMRed Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Uruguay4:00 PMDirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Brasil4:00 PMSporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
Paraguay4:00 PMGEN, Trece, POPU TV y Unicanal
Puerto Rico1:00 PMTelemundo y NAICOM
Nicaragua1:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala1:00 PMViX y Tigo Sports
Costa Rica1:00 PMViX y Tigo Sports
República Dominicana1:00 PMViX y Tigo Sports
Honduras1:00 PMViX y Tigo Sports
El Salvador1:00 PMViX y Tigo Sports
España9:00 PMDAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026

  • Fecha: lunes 15 de junio del 2026
  • Partido: Bélgica vs. Egipto
  • Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/BRA)
  • Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports
  • Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
  • Estadio: Seattle

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • América TV

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Telefe

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Canal 5

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount

¿En qué canal transmitenBélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

  • Gen
  • Trece

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

  • RTVE Play
  • La 1 RTVE
  • Movistar+
  • fuboTV
  • La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Bélgica vs. Egipto por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿Cuándo se juega el Bélgica vs. Egiptopor Mundial 2026?

El partido entre Bélgica vs. Egipto se juega el lunes 15 de junio de 2026 en el Estadio Seattle.

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.