Bélgica vs. Irán se enfrentan en el Estadio Los Ángeles por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026 este domingo 21 de junio. Ambas selecciones buscarán su primera victoria tras empatar en el debut de la competición, y de esta manera separarse del resto con miras a clasificar a la siguiente fase. ¿Qué canales transmiten el partido de Bélgica en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Alemania vs Costa de Marfil según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Bélgica vs. Irán EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Bélgica vs. Irán EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 21 de junio del 2026 desde el Estadio Los Ángeles.
Para Perú, el partido de Bélgica vs. Irán será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Bélgica vs. Irán será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play.
En España, el partido de Bélgica vs. Irán, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Bélgica vs. Irán por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|1:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|3:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
|Paraguay
|4:00 PM
|GEN y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|Televisiete, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX
|Costa Rica
|1:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|1:00 PM
|Pio Deportes, CDN y ViX
|Honduras
|1:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX, ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 PM
|Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX
|España
|9:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Bélgica vs. Irán por Mundial 2026
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Partido: Bélgica vs. Irán
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, AUF TV, Entel TV y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Los Ángeles
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN+.
- GEN
- Trece
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televisiete, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Televisiete
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.
- Telecadena 7 y 4
- FOX
- Tigo Sports
- DTVC+
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Bélgica vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- RPC
- TVMax
- Medcom GO
- FOX
- ViX