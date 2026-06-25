Bélgica vs. Nueva Zelanda se enfrentan en el Estadio BC Place Vancouver por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026 este viernes 26 de junio. Bélgica necesita vencer y convencer ante Nueva Zelanda, el viernes en Vancouver, para avanzar a dieciseisavos de final y evitar una nueva desilusión que acentúe el declive, o provoque incluso la caída definitiva, de su “Generación de Oro” ¿Qué canales transmiten el partido de Bélgica y Nueva Zelanda en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Bélgica vs. Nueva Zelanda según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 26 de junio del 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.
Para Perú, el partido de Bélgica vs. Nueva Zelanda será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Bélgica vs. Nueva Zelanda será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Bélgica vs. Nueva Zelanda, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026?
- México: 21:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 00:00 horas del sábado.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 23:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 22:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 23:00 horas.
- España: 5:00 horas del sábado.
¿Qué canal TV transmite Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|9:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|11:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|00:00 AM
|Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Chile
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Bolivia
|9:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|00:00 AM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|00:00 AM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|00:00 AM
|GEN y POPU TV
|Puerto Rico
|9:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|5:00 AM del sábado
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Partido: Bélgica vs. Nueva Zelanda
- Hora: 21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 del sábado (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN, trece
- Streaming: Paramount, DGO
- Estadio: Estadio BC Place Vancouver.
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.
- POPU TV
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Bélgica vs. Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
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