Bélgica vs. Senegal se enfrentan en el Estadio Seattle por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este miércoles 1 de julio. El senegalés Sadio Mané y el belga Jérémy Doku, dos de las principales armas de sus selecciones, no han sido nada letales en este Mundial y tendrán que afinar la puntería antes de enfrentarse por un boleto para los octavos de final. ¿Qué canales transmiten el partido de Bélgica vs. Senegal en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Países Bélgica vs. Senegal según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Bélgica vs. Senegal EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Bélgica vs. Senegal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 1 de julio del 2026 desde el Estadio Seattle.
Para Perú, el partido de Bélgica vs. Senegal será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Bélgica vs. Senegal será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Bélgica vs. Senegal será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 22:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Bélgica vs. Senegal EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+, América TV, América tvGO
|México
|2:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|4:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|5:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+
|Ecuador
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount
|Colombia
|3:00 PM
|Win Sports, DirecTV, Paramount+
|Chile
|4:00 PM
|DirecTV, Paramount+
|Venezuela
|4:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount
|Bolivia
|4:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|5:00 PM
|AUF TV, DirecTV, Paramount+
|Brasil
|5:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|5:00 PM
|GEN y Unicanal
|Puerto Rico
|2:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|10:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Partido: Bélgica vs. Senegal
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, América TV, Win Sports, Unicanal, Trece y AUF TV
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Seattle
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Unicanal
- GEN
- Trece
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Bélgica vs. Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Bélgica vs. Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX