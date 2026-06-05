Bolivia vs Escocia se enfrentarán este sábado 6 de junio de 2026 a las 16:00 hora boliviana en el Sports Illustrated Stadium. Bolivia: El conjunto dirigido por Óscar Villegas toma este compromiso como el punto de partida de un nuevo proceso de reestructuración y recambio generacional con la mira en las Eliminatorias para el Mundial 2030, tras haberse quedado a un solo paso de clasificar al Mundial 2026 al caer contra Irak en el repechaje. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de La Verde HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Bolivia vs Escocia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Bolivia vs Escocia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 6 de junio del 2026 desde el Sports Illustrated Stadium.
Para Bolivia, el partido de Bolivia vs Escocia será transmitido a través de Unitel por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Bolivia vs Escocia también será transmitido a través de Disney+ Premium para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, ESPN Deportes y ESPN App.
¿A qué hora juega Bolivia vs Escocia por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 11:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 22:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Bolivia vs Escocia EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00 PM
|Disney+ Premium
|México
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|4:00 PM
|fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
|Argentina
|5:00 PM
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 PM
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 PM
|Disney+ Premium
|Chile
|4:00 PM
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 PM
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 PM
|Unitel
|Uruguay
|5:00 PM
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 PM
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 PM
|Disney+ Premium
|Puerto Rico
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Nicaragua
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Guatemala
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|República Dominicana
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Honduras
|2:00 PM
|Disney+ Premium
Horario, TV y dónde ver en vivo el Bolivia vs Escocia por partido amistoso
- Fecha: sábado 6 de junio del 2026
- Partido: Bolivia vs Escocia
- Hora: 16:00 (BOL); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Unitel, ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Sports Illustrated Stadium
¿En qué canal transmiten Bolivia vs Escocia EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido Bolivia vs Escocia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Bolivia vs Escocia EN VIVO hoy por amistoso en Bolivia?
En Bolivia, el partido Bolivia vs Escocia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Unitel, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país.
- Unitel
¿Cuándo se juega el Bolivia vs Escocia por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre Bolivia vs Escocia se juega el sábado 6 de junio de 2026 en el Sports Illustrated Stadium.