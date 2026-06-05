Brasil vs Egipto se enfrentarán este sábado 6 de junio de 2026 a las 17:00 horas (horario peruano) en el Huntington Bank Field de Ohio por partido amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026. Este será el último ensayo de preparación para la Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Marruecos. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Brasil HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Brasil vs Egipto EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Brasil vs Egipto EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 6 de junio del 2026 desde el Huntington Bank Field de Ohio.
Para Perú, el partido de Brasil vs Egipto será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por TV abierta, cable y streaming.
En Latinoamérica, el partido entre Brasil vs Egipto se tramsmitirá mediante la señal de ESPN y Disney Plus por cable TV y streaming.
En Estados Unidos, el partido entre Brasil vs Egipto podrá verse en streaming a través de ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Brasil vs Egipto por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 00:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Brasil vs Egipto EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Brasil
|7:00 PM
|SporTV, Globoplay y Zapping
|Argentina
|7:00 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Paraguay
|7:00 PM
|ESPN y Disney+
|Uruguay
|7:00 PM
|ESPN y Disney+
|Chile
|6:00 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 PM
|ESPN y Disney+
|Venezuela
|6:00 PM
|ESPN y Disney+
|Colombia
|5:00 PM
|ESPN y Disney+
|Ecuador
|5:00 PM
|ESPN y Disney+
|Perú
|5:00 PM
|ESPN y Disney+
|Estados Unidos
|6:00 PM
|ESPN Deportes y fuboTV
|México
|4:00 PM
|ESPN y Disney+
|España
|00:00 AM
|DAZN
Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs Egipto por partido amistoso
- Fecha: Sábado 6 de junio del 2026
- Partido: Brasil vs Egipto
- Hora: 16:00 (CDMX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN.
- Streaming: Disney+
- Estadio: Huntington Bank Field
¿En qué canal transmiten Brasil vs Egipto EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?
En Argentina, el partido Brasil vs Egipto por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, señales que poseen los derechos de la selección nacional para el país.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Brasil vs Egipto EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido Brasil vs Egipto por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de este partido, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.
- ESPN
- Disney+
¿En qué canal transmiten Brasil vs Egipto EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Brasil vs Egipto por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes y fuboTV.
- ESPN Deportes
- fuboTV
¿Cuándo se juega el Brasil vs Egipto por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre Brasil vs Egipto se juega el sábado 6 de junio de 2026 en el Huntington Bank Field.