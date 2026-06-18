Brasil vs Haití se enfrentan en el Estadio de Filadelfia por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 19 de junio. Este partido es clave para las aspiracioones de la ‘Canarinha’ de clasificar a los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo. El equipo de Carlo Ancelotti no pasó del empate 1-1 ante Marruecos en el debut y ahora deberá reafirmar su condición de favorito para sumar tres puntos decisivos ante un rival que viene de caer ante Escocia. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs Haití según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Brasil vs Haití EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Brasil vs Haití EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 19 de junio del 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Para Perú, el partido de Brasil vs Haití será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.
El partido de Brasil vs Haití será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.
En España, el partido de Brasil-Haití, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Brasil vs Haití por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
- México: 18:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
- España: 2:30 horas.
¿Qué canal TV transmite Brasil vs Haití EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:30 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|6:30 PM
|Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.
|Estados Unidos
|8:30 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|9:30 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|7:30 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|7:30 PM
|Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|8:30 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|8:30 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Bolivia
|8:30 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|9:30 PM
|AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Brasil
|9:30 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|9:30 PM
|Unicanal
|Puerto Rico
|6:30 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|6:30 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|6:30 PM
|TeleOnce, ChapinTV, FOX, ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|6:30 PM
|Teletica Canal 7, TDMAX, FOX y ViX
|República Dominicana
|6:30 PM
|Pio Deportes y ViX
|Honduras
|6:30 PM
|Telesistema Honduras, DTVC+, ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|6:30 PM
|FOX, ViX y Tigo Sports
|España
|2:30 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs Haití por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 19 de junio del 2026
- Partido: Brasil vs Haití
- Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Radio Nacional, TyC Sports, AUF TV, Azteca 7, Azteca Deportes, Unicanal y Telemundo
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Filadelfia.
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Azteca Deportes y Azteca 7, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
- TyC Sports
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseem los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, TeleOnce, Chapin TV y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports y Telesistema Honduras, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX y DTVC+.
- Tigo Sports
- Telesistema Honduras
- DTVC+
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teletica Canal 7, TVMAX y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Teletica Canal 7
- TVMAX
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Brasil vs Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Brasil vs Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Brasil vs Haití por Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs Haití se juega el viernes 19 de junio de 2026 en el Estadio Filadelfia.