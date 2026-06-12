Brasil vs Marruecos se enfrentan en el estadio Nueva York Nueva Jersey por la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 12 de junio. El encuentro se perfila como un partido de alta tensión donde ambos se disputan, sobre el papel, el primer lugar del grupo. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Brasil vs Marruecos el sábado 13 de junio por fecha 1 del grupo C del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

¿Qué canal transmite Brasil vs Marruecos EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Brasil vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 13 de junio del 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Para Perú, el partido de Brasil vs Marruecos será transmitido a través de América TV, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

El partido de Brasil vs Marruecos será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

En España, el partido de Brasil-Marruecos, será transmitido a través de DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 12:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Brasil vs Marruecos EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium México 4:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX. Estados Unidos 6:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 7:00 PM Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 5:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 5:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 6:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 6:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 7:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 7:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 7:00 PM GEN, Trece, POPU TV y Unicanal Puerto Rico 4:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 4:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 4:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 4:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 4:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 4:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 4:00 PM ViX y Tigo Sports España 12:00 AM DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs Marruecos por Mundial 2026

Fecha: sábado 13 de junio del 2026

sábado 13 de junio del 2026 Partido: Brasil vs Marruecos

Brasil vs Marruecos Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, GEN, Trece , POPU TV, Unicanal y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, GEN, Trece POPU TV, Unicanal y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Nueva York Nueva Jersey

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

América TV

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Brasil vs Marruecos por Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs Marruecos se juega el sábado 13 de junio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.