Cabo Verde vs. Arabia Saudita se enfrentan en el Estadio Houston por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 este viernes 26 de junio. Ambas selecciones partieron como las menos favoritas del duelo, pero ahora tienen una oportunidad de oro para clasificar a la siguiente fase del certamen. ¿Qué canales transmiten el partido de Cabo Verde y Arabia Saudita en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Cabo Verde vs. Arabia Saudita según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 26 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.
Para Perú, el partido de Cabo Verde vs. Arabia Saudita será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido deCabo Verde vs. Arabia Saudita será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Cabo Verde vs. Arabia Saudita, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- México: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 02:00 horas del sábado
¿Qué canal TV transmite Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|6:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|8:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|9:00 PM
|Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|8:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|8:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|9:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|9:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|9:00 PM
|POPU TV
|Puerto Rico
|6:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|6:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX
|Costa Rica
|6:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|6:00 PM
|Pio Deportes, CDN y ViX
|Honduras
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|6:00 PM
|Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX
|España
|2:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Partido: Cabo Verde vs. Arabia Saudita
- Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Houston
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.
- POPU TV
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Cabo Verde vs. Arabia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
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