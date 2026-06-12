Canadá vs. Bosnia-Herzegovina se enfrentan en el Estadio Toronto por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. El encuentro abrirá el Grupo B y será el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputada en suelo canadiense, una circunstancia que tanto el técnico como el capitán del equipo consideran una motivación adicional más que una fuente de presión. ¿Qué canales transmiten el partido de Canadá vs. Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 12 de junio del 2026 desde el Estadio Toronto.
Para México, el partido de Canadá vs. Bosnia-Herzegovina será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Canadá vs. Bosnia-Herzegovina será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de Canadá vs. Bosnia-Herzegovina será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas
¿Qué canal TV transmite Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|América TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|1:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Ecuador
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|2:00 PM
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Chile
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|4:00 PM
|CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Nicaragua
|1:00 PM
|Canal 10 y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|1:00 PM
|Pio Deportes
|Honduras
|1:00 PM
|Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 PM
|Tigo Sports
|España
|9:00 PM
|DAZN, TVE La 1, Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026
- Fecha: viernes 12 de junio del 2026
- Partido: Canadá vs. Bosnia-Herzegovina
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: América TV, DirecTV, TUDN, DAZN, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Toronto
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de América TVGO, Paramount y DGO.
- América TV (Canal 4)
- América TVGO
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Win Play, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- DGO
- Win Sports
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, seña que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Canadá vs. Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- Movistar+