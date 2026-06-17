Canadá vs. Qatar se enfrentan en el estadio Vancouver por la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026 este jueves 18 de junio. Ambas selecciones empataron en la jornada inicial y esperan sumar sus primeros tres puntos en el certamen para encaminar su clasificación a la siguiente fase. ¿Qué canales transmiten el partido por el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Canadá vs. Qatar según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Canadá vs. Qatar EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Canadá vs. Qatar EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 18 de junio del 2026 desde el Estadio Vancouver.
El partido de Canadá vs. Qatar será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
Para España, el partido de Canadá vs. Qatar será transmitido a través de DAZN y Movistar+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Canadá vs. Qatar por Mundial 2026?
- México / Panamá: 16:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 00:00 horas del viernes.
¿Qué canal TV transmite Canadá vs. Qatar EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|5:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|4:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|6:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|7:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|5:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|5:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Chile
|6:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|6:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Bolivia
|6:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|7:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|7:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|7:00 PM
|GEN y POPU TV
|Puerto Rico
|4:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|12:00 AM del viernes
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Canadá vs. Qatar por Mundial 2026
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Partido: Canadá vs. Qatar
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN
- Streaming: Paramount, DGO
- Estadio: Toronto
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+.
- DirecTV
- Paramount+
- Telefe
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y AUF TV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- AUF TV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Chilevisión
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV.
- POPU TV
- Trece
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- Movistar+
- DAZN
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Canadá vs. Qatar EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Canadá vs. Qatar por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX