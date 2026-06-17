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Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Uzbekistán el miércoles 17 de junio por fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Uzbekistán el miércoles 17 de junio por fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Por Adrián Puga

Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan en el Estadio Ciudad de México por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 este miércoles 17 de junio. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a este duelo con la emoción renovada y con la confianza en desempeñar un gran papel, para ello contarán con sus estrellas en el ataque. ¿Qué canales transmiten el partido de Colombia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

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