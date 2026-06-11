Corea del Sur vs República Checa se enfrentan en el Estadio Guadalajara de Zapopan por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. Este partido marcará el debut de ambas selecciones en la máxima fiesta del fútbol, donde buscarán dejar huella y convertirse en la sorpresa de la Copa del Mundo. El gigante asiático llega decidido a pasar de ronda, mientras que el combinado europeo buscará hacerse fuerte desde el inicio para tener opciones de clasificación a la siguiente ronda. ¿Qué canales transmiten el partido de Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Corea del Sur vs República Checa el jueves 11 de junio por fecha 1 del grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajara de Zapopan.

¿Qué canal transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Corea del Sur vs República Checa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 11 de junio del 2026 desde el Estadio Guadalajara.

Para México, el partido de Corea del Sur vs República Checa será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Corea del Sur vs República Checa será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Corea del Sur vs República Checa será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.

México: 20:00 horas.

Estados Unidos (ET): 22:00 horas.

España: 04:00 horas del viernes 12.

¿Qué canal TV transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 9:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO México 8:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Estados Unidos 10:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 11:00 PM TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+ Ecuador 9:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 9:00 PM Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+ Chile 10:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 10:00 PM DirecTV Sports y DGO Bolivia 10:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 11:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Brasil 11:00 PM CazéTV Paraguay 11:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 8:00 PM Fox Sports 1 y Telemundo Nicaragua 8:00 PM Canal 10 y Tigo Sports Guatemala 8:00 PM Tigo Sports Costa Rica 8:00 PM FOX+ República Dominicana 8:00 PM Pio Deportes Honduras 8:00 PM Tigo Sports El Salvador 8:00 PM Tigo Sports España 4:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026

Fecha: jueves 11 de junio del 2026

jueves 11 de junio del 2026 Partido: Corea del Sur vs República Checa

Corea del Sur vs República Checa Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR)

20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, TUDN, DAZN, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports

DirecTV, TUDN, DAZN, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports Streaming: Paramount, DGO, fuboTV

Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Guadalajara

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.

DirecTV

Paramount

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Win Play, Paramount y DGO.

DirecTV

Paramount

DGO

Win Sports

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, seña que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

Movistar+