Corea del Sur vs República Checa se enfrentan en el Estadio Guadalajara de Zapopan por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. Este partido marcará el debut de ambas selecciones en la máxima fiesta del fútbol, donde buscarán dejar huella y convertirse en la sorpresa de la Copa del Mundo. El gigante asiático llega decidido a pasar de ronda, mientras que el combinado europeo buscará hacerse fuerte desde el inicio para tener opciones de clasificación a la siguiente ronda. ¿Qué canales transmiten el partido de Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Corea del Sur vs República Checa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 11 de junio del 2026 desde el Estadio Guadalajara.
Para México, el partido de Corea del Sur vs República Checa será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Corea del Sur vs República Checa será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de Corea del Sur vs República Checa será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.
- México: 20:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 22:00 horas.
- España: 04:00 horas del viernes 12.
¿Qué canal TV transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|9:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|8:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos
|10:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|11:00 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Ecuador
|9:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|9:00 PM
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Chile
|10:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|10:00 PM
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|10:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|11:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|11:00 PM
|CazéTV
|Paraguay
|11:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|8:00 PM
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Nicaragua
|8:00 PM
|Canal 10 y Tigo Sports
|Guatemala
|8:00 PM
|Tigo Sports
|Costa Rica
|8:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|8:00 PM
|Pio Deportes
|Honduras
|8:00 PM
|Tigo Sports
|El Salvador
|8:00 PM
|Tigo Sports
|España
|4:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026
- Fecha: jueves 11 de junio del 2026
- Partido: Corea del Sur vs República Checa
- Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, TUDN, DAZN, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Guadalajara
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Win Play, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- DGO
- Win Sports
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, seña que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- Movistar+