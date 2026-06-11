Por Rogger Fernández

vs se enfrentan en el Estadio Guadalajara de Zapopan por la fecha 1 del Grupo A del este jueves 11 de junio. Este partido marcará el debut de ambas selecciones en la máxima fiesta del fútbol, donde buscarán dejar huella y convertirse en la sorpresa de la Copa del Mundo. El gigante asiático llega decidido a pasar de ronda, mientras que el combinado europeo buscará hacerse fuerte desde el inicio para tener opciones de clasificación a la siguiente ronda. ¿Qué canales transmiten el partido de Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Corea del Sur vs República Checa el jueves 11 de junio por fecha 1 del grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajara de Zapopan.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Corea del Sur vs República Checa el jueves 11 de junio por fecha 1 del grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajara de Zapopan.

¿Qué canal transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Corea del Sur vs República Checa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 11 de junio del 2026 desde el Estadio Guadalajara.

Para México, el partido de Corea del Sur vs República Checa será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Corea del Sur vs República Checa será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Corea del Sur vs República Checa será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.
  • México: 20:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 22:00 horas.
  • España: 04:00 horas del viernes 12.

¿Qué canal TV transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú9:00 PMDirecTV, Paramount+ y DGO
México8:00 PMTUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos10:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina11:00 PMTyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Ecuador9:00 PMDirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia9:00 PMWin Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Chile10:00 PMDirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela10:00 PMDirecTV Sports y DGO
Bolivia10:00 PMEntel TV y Tigo Sports
Uruguay11:00 PMDirecTV, DGO y Paramount+
Brasil11:00 PMCazéTV
Paraguay11:00 PMGen y Trece
Puerto Rico8:00 PMFox Sports 1 y Telemundo
Nicaragua8:00 PMCanal 10 y Tigo Sports
Guatemala8:00 PMTigo Sports
Costa Rica8:00 PMFOX+
República Dominicana8:00 PMPio Deportes
Honduras8:00 PMTigo Sports
El Salvador8:00 PMTigo Sports
España4:00 AMDAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026

  • Fecha: jueves 11 de junio del 2026
  • Partido: Corea del Sur vs República Checa
  • Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: DirecTV, TUDN, DAZN, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
  • Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
  • Estadio: Guadalajara

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • Canal 5
  • Azteca Deportes
  • Azteca 7
  • ViX

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.

  • DirecTV
  • Paramount
  • Telefe
  • Flow TV

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Win Play, Paramount y DGO.

  • DirecTV
  • Paramount
  • DGO
  • Win Sports

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, seña que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

  • DirecTV
  • DGO

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

  • Gen
  • Trece

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Entel TV
  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Corea del Sur vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Corea del Sur vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

  • DAZN
  • Movistar+

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