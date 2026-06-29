Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio del 2026 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. El combinado africano llega a este partido con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo; mientras que los ‘Vikingos’ son favoritos e intentarán continuar en carrera con el rgreso de su goleador Erling Haaland, quien no jugó en el último duelo de fase de grupos ante Francia. ¿Qué canales transmiten el partido de Costa de Marfil vs Noruega en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Costa de Marfil vs Noruega según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 30 de junio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Perú, el partido de Costa de Marfil vs Noruega será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO, América tvGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Costa de Marfil vs Noruega será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
En España, el partido de Costa de Marfil-Noruega, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
- México: 11:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
- España: 19:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|12:00 PM
|América TV, América tvGO, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO
|México
|11:0 AM
|ViX
|Estados Unidos
|1:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|2:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|12:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|12:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|1:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|1:00 PM
|DirecTV y DGO
|Bolivia
|1:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|2:00 PM
|AUF TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO
|Brasil
|2:00 PM
|SporTV, Glob, SBT, N Sports, Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|2:00 PM
|GEN, Trece, Unicanal
|Puerto Rico
|11:00 AM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|España
|7:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026
- Fecha: martes 30 junio del 2026
- Partido: Costa de Marfil vs Noruega
- Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: América TV, DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV
- Streaming: América tvGO, Paramount+, DGO, fuboTV
- Estadio: Dallas.
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de América tvGO, DGO y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- América TV
- América tvGO
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO porDirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- AUF TV
- Paramount+
- DGO
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026?
El partido entre Costa de Marfil vs Noruega se martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Dallas.
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