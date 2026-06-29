Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio del 2026 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. El combinado africano llega a este partido con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo; mientras que los ‘Vikingos’ son favoritos e intentarán continuar en carrera con el rgreso de su goleador Erling Haaland, quien no jugó en el último duelo de fase de grupos ante Francia. ¿Qué canales transmiten el partido de Costa de Marfil vs Noruega en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Costa de Marfil vs Noruega según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Costa de Marfil vs Noruega el martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Dallas.

¿Qué canal transmite Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 30 de junio del 2026 desde el Estadio Dallas.

Para Perú, el partido de Costa de Marfil vs Noruega será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO, América tvGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Costa de Marfil vs Noruega será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.

En España, el partido de Costa de Marfil-Noruega, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 12:00 PM América TV, América tvGO, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO México 11:0 AM ViX Estados Unidos 1:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 2:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 1:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 1:00 PM DirecTV y DGO Bolivia 1:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 2:00 PM AUF TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO Brasil 2:00 PM SporTV, Glob, SBT, N Sports, Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 2:00 PM GEN, Trece, Unicanal Puerto Rico 11:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 11:00 AM ViX y Tigo Sports Guatemala 11:00 AM ViX y Tigo Sports Costa Rica 11:00 AM ViX y Tigo Sports República Dominicana 11:00 AM ViX y Tigo Sports Honduras 11:00 AM ViX y Tigo Sports El Salvador 11:00 AM ViX y Tigo Sports España 7:00 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026

Fecha: martes 30 junio del 2026

martes 30 junio del 2026 Partido: Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil vs Noruega Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: América TV, DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV

América TV, DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV Streaming: América tvGO, Paramount+, DGO, fuboTV

América tvGO, Paramount+, DGO, fuboTV Estadio: Dallas.

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de América tvGO, DGO y Paramount+.

DirecTV

DGO

Paramount+

América TV

América tvGO

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO porDirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

AUF TV

Paramount+

DGO

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Costa de Marfil vs Noruega por Mundial 2026?

El partido entre Costa de Marfil vs Noruega se martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Dallas.