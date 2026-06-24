Ecuador vs Alemania se enfrentan en el estadio Nueva York/Nueva Jersey por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026 este jueves 25 de junio. Este partido es la última oportunidad para el combinado tricolor de clasificar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. El conjunto norteño no ha podido marcar goles en sus dos primeros partidos y al frente tendrá a uno de los candidatos al título, que ya se aseguró el primer lugar del grupo. ¿Qué canales transmiten el partido de Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Ecuador vs Alemania según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs Alemania el jueves 25 de junio por fecha 3 del grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Alemania EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Filadelfia.

Para Ecuador, el partido de Ecuador vs Alemania será transmitido a través de Teleamazonas, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

El partido de Ecuador vs Alemania será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Ecuador-Alemania será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 22:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Ecuador vs Alemania EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 3:00 PM DirecTV, Paramount+, América TV, América tvGO y Disney+ Premium México 2:00 PM Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Estados Unidos 4:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 5:00 PM TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 3:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 3:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 4:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 4:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 4:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 5:00 PM Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 5:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 5:00 PM GEN y Unicanal Puerto Rico 2:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 2:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 2:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 2:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 2:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 2:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 2:00 PM ViX y Tigo Sports España 2:00 AM DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fubo TV, La 2 Cat y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs Alemania por Mundial 2026

Fecha: jueves 25 de junio del 2026

jueves 25 de junio del 2026 Partido: Ecuador vs Alemania

Ecuador vs Alemania Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA)

14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Unicanal, AUF TV, Azteca 7, Canal 5, TyC Sports y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Unicanal, AUF TV, Azteca 7, Canal 5, TyC Sports y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Paramount, DGO Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

América TV

América tvGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5. Azteca 7, Azteca Deportes y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca 7

Azteca Deportes

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

Telefe

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN Deportes y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Caracol TV

RCN Deportes

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

AUF TV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Unicanal, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Unicanal

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, fuboTV y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Ecuador vs Alemania por Mundial 2026?

El partido entre Ecuador vs Alemania se juega el jueves 25 de junio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.