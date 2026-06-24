Por Rogger Fernández

vs se enfrentan en el estadio Nueva York/Nueva Jersey por la fecha 3 del Grupo E del este jueves 25 de junio. Este partido es la última oportunidad para el combinado tricolor de clasificar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. El conjunto norteño no ha podido marcar goles en sus dos primeros partidos y al frente tendrá a uno de los candidatos al título, que ya se aseguró el primer lugar del grupo. ¿Qué canales transmiten el partido de Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Ecuador vs Alemania según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs Alemania el jueves 25 de junio por fecha 3 del grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs Alemania el jueves 25 de junio por fecha 3 del grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Alemania EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Filadelfia.

Para Ecuador, el partido de Ecuador vs Alemania será transmitido a través de Teleamazonas, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

El partido de Ecuador vs Alemania será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Ecuador-Alemania será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
  • México: 14:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
  • España: 22:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Ecuador vs Alemania EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú3:00 PMDirecTV, Paramount+, América TV, América tvGO y Disney+ Premium
México2:00 PMCanal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX
Estados Unidos4:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina5:00 PMTyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador3:00 PMTeleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia3:00 PMCaracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile4:00 PMChilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela4:00 PMTeleven, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia4:00 PMRed Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Uruguay5:00 PMCanal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Brasil5:00 PMDisney+ Premium y CazéTV
Paraguay5:00 PMGEN y Unicanal
Puerto Rico2:00 PMTelemundo y NAICOM
Nicaragua2:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala2:00 PMViX y Tigo Sports
Costa Rica2:00 PMViX y Tigo Sports
República Dominicana2:00 PMViX y Tigo Sports
Honduras2:00 PMViX y Tigo Sports
El Salvador2:00 PMViX y Tigo Sports
España2:00 AMDAZN, TVE La 1, RTVE Play, fubo TV, La 2 Cat y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs Alemania por Mundial 2026

  • Fecha: jueves 25 de junio del 2026
  • Partido: Ecuador vs Alemania
  • Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA)
  • Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Unicanal, AUF TV, Azteca 7, Canal 5, TyC Sports y Tigo Sports
  • Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
  • Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • América TV
  • América tvGO
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5. Azteca 7, Azteca Deportes y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • Canal 5
  • Azteca 7
  • Azteca Deportes
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • TyC Sports
  • Telefe

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN Deportes y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Caracol TV
  • RCN Deportes

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Canal 5
  • AUF TV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Chilevisión

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Televen

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Unicanal, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

  • Gen
  • Unicanal

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports
  • Entel TV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, fuboTV y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

  • DAZN
  • La 1 RTVE
  • Movistar+
  • fuboTV
  • La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿Cuándo se juega el Ecuador vs Alemania por Mundial 2026?

El partido entre Ecuador vs Alemania se juega el jueves 25 de junio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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