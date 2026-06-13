Ecuador vs Costa de Marfil se enfrentan en el estadio Filadelfia por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 este domingo 14 de junio. Este partido inédito en la historia de los mundiales cruza a dos selecciones con un excelente poderío defensivo. La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, llega con un destacado invicto y con figuras mundiales en su última línea. ¿Qué canales transmiten el partido de Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Ecuador vs Costa de Marfil según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil el domingo 14 de junio por fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Filadelfia.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Filadelfia.

Para Ecuador, el partido de Ecuador vs Costa de Marfil será transmitido a través de Teleamazonas, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Ecuador vs Costa de Marfil será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Ecuador-Costa de Marfil, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.

México: 17:00 horas.

Estados Unidos (ET): 19:00 horas.

España: 1:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 6:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium México 5:00 PM ViX. Estados Unidos 7:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 8:00 PM Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 6:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 6:00 PM Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 7:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 7:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 7:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 8:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 8:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 8:00 PM GEN, Trece, POPU TV y Unicanal Puerto Rico 5:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 5:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 5:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 5:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 5:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 5:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 5:00 PM ViX y Tigo Sports España 1:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

Fecha: domingo 14 de junio del 2026

domingo 14 de junio del 2026 Partido: Ecuador vs Costa de Marfil

Ecuador vs Costa de Marfil Hora: 17:00 (MEX); 19:00 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 20:00 (ARG/URU/BRA)

17:00 (MEX); 19:00 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 20:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece , POPU TV, Unicanal y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece POPU TV, Unicanal y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Paramount, DGO Estadio: Filadelfia

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026?

El partido entre Ecuador vs Costa de Marfil se juega el dominog 14 de junio de 2026 en el Estadio Filadelfia.