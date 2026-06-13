Por Joao Muñoz Tineo

vs se enfrentan en el estadio Filadelfia por la fecha 1 del Grupo E del este domingo 14 de junio. Este partido inédito en la historia de los mundiales cruza a dos selecciones con un excelente poderío defensivo. La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, llega con un destacado invicto y con figuras mundiales en su última línea. ¿Qué canales transmiten el partido de Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Ecuador vs Costa de Marfil según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil el domingo 14 de junio por fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Filadelfia.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil el domingo 14 de junio por fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 desde el Estadio Filadelfia.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Filadelfia.

Para Ecuador, el partido de Ecuador vs Costa de Marfil será transmitido a través de Teleamazonas, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Ecuador vs Costa de Marfil será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Ecuador-Costa de Marfil, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.
  • México: 17:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 19:00 horas.
  • España: 1:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú6:00 PMDirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
México5:00 PMViX.
Estados Unidos7:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina8:00 PMTelefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador6:00 PMTeleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia6:00 PMCaracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile7:00 PMChilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela7:00 PMTeleven, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia7:00 PMRed Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Uruguay8:00 PMDirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Brasil8:00 PMSporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
Paraguay8:00 PMGEN, Trece, POPU TV y Unicanal
Puerto Rico5:00 PMTelemundo y NAICOM
Nicaragua5:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala5:00 PMViX y Tigo Sports
Costa Rica5:00 PMViX y Tigo Sports
República Dominicana5:00 PMViX y Tigo Sports
Honduras5:00 PMViX y Tigo Sports
El Salvador5:00 PMViX y Tigo Sports
España1:00 AMDAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

  • Fecha: domingo 14 de junio del 2026
  • Partido: Ecuador vs Costa de Marfil
  • Hora: 17:00 (MEX); 19:00 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 20:00 (ARG/URU/BRA)
  • Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece, POPU TV, Unicanal y Tigo Sports
  • Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
  • Estadio: Filadelfia

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • TyC Sports

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Canal 5

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Chilevisión

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Televen

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

  • Gen
  • Trece

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

  • DAZN
  • La 1 RTVE
  • Movistar+
  • fuboTV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿Cuándo se juega el Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026?

El partido entre Ecuador vs Costa de Marfil se juega el dominog 14 de junio de 2026 en el Estadio Filadelfia.

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