Ecuador vs. Curazao se enfrentan en el Estadio Kansas City por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 este sábado 20 de junio. Las necesidades aprietan a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut mundialista la obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos. ¿Qué canales transmiten el partido de Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Curazao EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs. Curazao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 20 de junio del 2026 desde el Estadio Kansas City.
Para Ecuador, el partido de Ecuador vs. Curazao será transmitido a través de Teleamazonas, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Ecuador vs. Curazao será televisado por DirecTV para Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Además, Paramount+ tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Ecuador vs. Curazao, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- México: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 2:00 horas del domingo.
¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|6:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX
|Estados Unidos
|8:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|9:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|8:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|8:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|9:00 PM
|Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|9:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|9:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|6:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|6:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|2:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026
- Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
- Partido: Ecuador v0s. Curazao
- Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Teleamazonas, y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
- Estadio: Kansas City
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- TyC Sports
- Disney+ Premium
- Paramount
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Win Sports
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Teleamazonas, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Teleamazonas
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Televen
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Colombia vs. Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX