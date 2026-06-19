Ecuador vs. Curazao se enfrentan en el Estadio Kansas City por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 este sábado 20 de junio. Las necesidades aprietan a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut mundialista la obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos. ¿Qué canales transmiten el partido de Ecuador en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Curazao EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs. Curazao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 20 de junio del 2026 desde el Estadio Kansas City.

Para Ecuador, el partido de Ecuador vs. Curazao será transmitido a través de Teleamazonas, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Ecuador vs. Curazao será televisado por DirecTV para Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Además, Paramount+ tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Ecuador vs. Curazao, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.

México: 18:00 horas.

Estados Unidos (ET): 20:00 horas.

España: 2:00 horas del domingo.

¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ México 6:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX Estados Unidos 8:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 9:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 7:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 7:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 8:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 8:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 8:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 9:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 9:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 9:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 6:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 6:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 6:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 6:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 6:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 6:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 6:00 PM ViX y Tigo Sports España 2:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026

Fecha: Sábado 20 de junio del 2026

Sábado 20 de junio del 2026 Partido: Ecuador v0 s. Curazao

Ecuador v0 Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)

18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Teleamazonas, y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Teleamazonas, y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Paramount, DGO Estadio: Kansas City

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

TyC Sports

Disney+ Premium

Paramount

Flow TV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Win Sports

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Teleamazonas, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Teleamazonas

DGO

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Colombia vs. Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX