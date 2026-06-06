Ecuador vs Guatemala se enfrentarán este domingo 7 de junio de 2026 a las 15:00 horas (horario peruano) en el Scotts Miracle-Gro Field de Ohio por partido amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026. Este duelo le sirve al combinado Tricolor como preparación para su debut en la Copa del Mundo, donde hay gran ilusión por llegar a instancias finales. Además, el técnico Sebastián Beccacece realizará algunas variantes para llegar en las mejores condiciones al estreno contra Cosa de Marfil. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Ecuador HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Guatemala EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Ecuador vs Guatemala EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 7 de junio del 2026 desde el Scotts Miracle-Gro Field de Ohio.

Para Ecuador, el partido de Ecuador vs Guatemala será transmitido a través de Canal del Futbol por cable TV y streaming.

En Guatemala, el partido amistoso entre Ecuador vs Guatemala se podrá ver por la señal de TVGT Sports y TVGT Plus por cable TV y streaming.

En Estados Unidos, el partido entre Ecuador vs Guatemala podrá verse en streaming a través de Fanatiz.

Revisa ahora los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs Guatemala el domingo 7 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Scotts Miracle-Gro Field de Ohio.

¿A qué hora juega Ecuador vs Guatemala por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 22:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Ecuador vs Guatemala EN VIVO por partido amistoso?

País Horarios Canal TV y Streaming Argentina 5:00 PM DirecTV Sports Ecuador 3:00 PM El Canal del Fútbol Guatemala 2:00 PM TVGT Sports y TVGT Plus Estados Unidos 4:00 PM Fanatiz España 22:00 PM Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs Guatemala por partido amistoso

Fecha: Domingo 7 de junio del 2026

Domingo 7 de junio del 2026 Partido: Ecuador vs Guatemala

Ecuador vs Guatemala Hora: 12:00 (CDMX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)

12:00 (CDMX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: El Canal del Fútbol y TVGT Sports.

El Canal del Fútbol y TVGT Sports. Streaming: TVGT Plus y Fanatiz.

TVGT Plus y Fanatiz. Estadio: Scotts Miracle-Gro Field.

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Guatemala EN VIVO hoy por amistoso en Ecuador?

En Venezuela, el partido Ecuador vs Guatemala por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por El Canal del Fútbol, señal que posee los derechos de la selección nacional, y también se podrá ver vía streaming a través de ECDF Play.

El Canal del Fútbol

ECDF Play

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Guatemala EN VIVO hoy por amistoso en Guatemala?

En Guatemala, el partido Ecuador vs Guatemala por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TVGT Sports, señal que posee los derechos de este partido, y también se podrá ver vía streaming a través de TVGT Plus.

TVGT Sports

TVGT Plus

¿En qué canal transmiten Ecuador vs Guatemala EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Ecuador vs Guatemala por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz.

Fanatiz

¿Cuándo se juega el Ecuador vs Guatemala por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Ecuador vs Guatemala se juega el domingo 7 de junio de 2026 en el Scotts Miracle-Gro Field.