Egipto vs. Irán se enfrentan en el Estadio Seattle por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026 este viernes 26 de junio. Ambas selecciones se baitirán a duelo por el liderato del grupo, con un Salah inspirado, los africanos son los favoritos. ¿Qué canales transmiten el partido de Egipto y Irán en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Egipto vs. Irán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Egipto vs. Irán Saudita EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Egipto vs. Irán EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 26 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.
Para Perú, el partido de Egipto vs. Irán será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Egipto vs. Irán será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Egipto vs. Irán, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Egipto vs. Irán por Mundial 2026?
- México: 21:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 00:00 horas del sábado.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 23:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 22:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 23:00 horas.
- España: 5:00 horas del sábado.
¿Qué canal TV transmite Egipto vs. Irán EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|9:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|11:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|00:00 AM
|Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Chile
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Bolivia
|9:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|00:00 AM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|00:00 AM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|00:00 AM
|GEN y POPU TV
|Puerto Rico
|9:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|5:00 AM del sábado
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo Egipto vs. Irán por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Partido: Egipto vs. Irán
- Hora: 21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 del sábado (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN, trece
- Streaming: Paramount, DGO
- Estadio: Seattle.
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Egipto vs. Irána por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.
- POPU TV
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Cabo Verde vs. Arabia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Egipto vs. Irán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Egipto vs. Irán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
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