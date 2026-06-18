Escocia vs Marruecos se enfrentan en el Estadio Boston por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 19 de junio. Este encuentro es clave para ambas selecciones en su objetivo por llegar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. El combinado escocés debutó con triunfo ante Haití y puede lograr su clasificación, mientras que los marroquíes son favoritos para quedarse con la victoria. ¿Qué canales transmiten el partido de Escocia y Marruecos en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Escocia vs Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Escocia vs Marruecos el viernes 19 de junio por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 desde el Estadio Boston.

¿Qué canal transmite Escocia vs Marruecos EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Escocia vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 19 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.

Para Perú, el partido de Escocia vs Marruecos será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Escocia vs Marruecos será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.

En España, el partido de Escocia-Marruecos, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Escocia vs Marruecos por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 12:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Escocia vs Marruecos EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium México 4:00 PM ViX Estados Unidos 6:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 7:00 PM Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 5:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 5:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 6:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 6:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 7:00 PM Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 7:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 7:00 PM POPU TV Puerto Rico 4:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 4:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 4:00 PM TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX Costa Rica 4:00 PM FOX+ y ViX República Dominicana 4:00 PM Pio Deportes, CDN y ViX Honduras 4:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 4:00 PM Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX España 12:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Escocia vs Marruecos por Mundial 2026

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Viernes 19 de junio del 2026 Partido: Escocia vs Marruecos

Escocia vs Marruecos Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Chilevision, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Chilevision, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Boston

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.

ViX

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

AUF TV

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.

POPU TV

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

TeleOnce

Chapin TV

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

Canal 4

TCS GO

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

FOX

ViX

¿Cuándo se juega el Escocia vs Marruecos por Mundial 2026?

El partido entre Escocia vs Marruecos se juega el viernes 19 de junio de 2026 en el Estadio Boston.