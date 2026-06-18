Escocia vs Marruecos se enfrentan en el Estadio Boston por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 19 de junio. Este encuentro es clave para ambas selecciones en su objetivo por llegar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. El combinado escocés debutó con triunfo ante Haití y puede lograr su clasificación, mientras que los marroquíes son favoritos para quedarse con la victoria. ¿Qué canales transmiten el partido de Escocia y Marruecos en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Escocia vs Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Escocia vs Marruecos EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Escocia vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 19 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.
Para Perú, el partido de Escocia vs Marruecos será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Escocia vs Marruecos será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Escocia-Marruecos, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Escocia vs Marruecos por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 12:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Escocia vs Marruecos EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|5:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|4:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|6:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|7:00 PM
|Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|6:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|7:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|7:00 PM
|POPU TV
|Puerto Rico
|4:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|4:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX
|Costa Rica
|4:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|4:00 PM
|Pio Deportes, CDN y ViX
|Honduras
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 PM
|Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX
|España
|12:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Escocia vs Marruecos por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 19 de junio del 2026
- Partido: Escocia vs Marruecos
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Chilevision, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Boston
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.
- POPU TV
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Escocia vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Escocia vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
¿Cuándo se juega el Escocia vs Marruecos por Mundial 2026?
El partido entre Escocia vs Marruecos se juega el viernes 19 de junio de 2026 en el Estadio Boston.