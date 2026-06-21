España vs. Arabia Saudita se enfrentan en el estadio Atlanta por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 este domingo 21 de junio. La incapacidad para batir a un equipo debutante, la 63ª nación en la clasificación de la FIFA, abrió un debate entre los que consideran que a España le falta la chispa necesaria para triunfar en los grandes torneos y los que creen que la fiabilidad y la regularidad del equipo están por encima de eventuales momentos de forma.¿Qué canales transmiten el partido de España en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs. Cabo Verde según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite España vs. Arabia Saudita EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 21 de junio del 2026 desde el Estadio Atlanta.
Para España, el partido de España vs. Arabia Saudita será transmitido a través de La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.
El partido de España vs. Arabia Saudita será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.
- México: 10:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 12:00 horas.
- España: 6:00 horas.
¿Qué canal TV transmite España vs. Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|11:00 AM
|América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|10:00 AM
|Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.
|Estados Unidos
|12:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|1:00 PM
|Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 AM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 AM
|Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|12:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|12:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|1:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|1:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|1:00 PM
|GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
|Puerto Rico
|10:00 AM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|España
|6:00 PM
|La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Partido: España vs. Arabia Saudita
- Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, América TV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
- Estadio: Atlanta
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount, América TV y Disney+ Premium.
- DirecTV
- América TV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, TUDN y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Telefe
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.
- RTVE Play
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
- La 2 Cat
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido España vs. Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX