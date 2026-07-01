España vs. Austria se enfrentan en el Estadio Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este jueves 2 de julio. La ‘Roja’ llega a este partido tras liderar el Grupo H invicta y como una de las candidatas a pelear el título de la Copa del Mundo. El equipo de Luis de la Fuente llega como favorito y con su estrella Lamine Yamal en buenas condiciones físicas. Al frente, Austria tratará de dar el golpe ante el poderío español y convencer de que puede llegar en esta competencia. ¿Qué canales transmiten el partido de España y Austria en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs Austria según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de España vs Austria el jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

¿Qué canal transmite España vs. Austria EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Austria EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 2 de julio del 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

Para Perú, el partido de España vs. Austria será transmitido a través de DirecTV Sports, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de España vs. Uruguay será televisado por DirecTV para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Paramount+ tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección española se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega España vs. Austria por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite España vs. Austria EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 2:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ México 1:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Estados Unidos 3:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 4:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 2:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 2:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 3:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 3:00 PM Televen, inter, DirecTV y DGO Bolivia 3:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 4:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO Brasil 4:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 4:00 PM Gen, Trece y Unicanal Puerto Rico 1:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 1:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 1:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 1:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 1:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 1:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 1:00 PM ViX y Tigo Sports España 9:00 PM DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Austria por Mundial 2026

Fecha: Jueves 2 de julio del 2026

Jueves 2 de julio del 2026 Partido: España vs. Austria

España vs. Austria Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)

13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, AUF TV, Teleamazonas, Chilevision y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, AUF TV, Teleamazonas, Chilevision y Tigo Sports Streaming: Movistar Plus, RTVE Play, Paramount+, DGO

Movistar Plus, RTVE Play, Paramount+, DGO Estadio: Los Ángeles

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

ViX

Canal 5

Azteca 7

TUDN

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports y Paramount+.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Caracol TV

RCN

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Teleamazonas, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

Teleamazonas

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Chilevisión

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

Televen

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, Red Uno y Unitel, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+, RTVE Play y fuboTV.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido España vs. Austria por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el España vs. Austria por Mundial 2026?

El partido entre España vs. Austria se juega el jueves 2 de julio de 2026 en el Estadio Los Ángeles.