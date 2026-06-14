España vs. Cabo Verde se enfrentan en el estadio Atlanta por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 este lunes 15 de junio. El vigente campeón de Europa llega con un proceso maduro bajo la dirección de Luis de la Fuente. Su objetivo es superar la amarga eliminación por penales de Qatar 2022 y buscar su segundo título mundial de la mano de Lamine Yamal. ¿Qué canales transmiten el partido de España en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs. Cabo Verde según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España vs. Cabo Verde el lunes 15 de junio por fecha 1 del grupo H del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta.

¿Qué canal transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Cabo Verde EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 15 de junio del 2026 desde el Estadio Atlanta.

Para España, el partido de España vs. Cabo Verde será transmitido a través de La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de España vs. Cabo Verde será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.

México: 10:00 horas.

Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

España: 6:00 horas.

¿Qué canal TV transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 11:00 AM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium México 10:00 AM ViX. Estados Unidos 12:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 1:00 PM Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 11:00 AM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 11:00 AM Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 12:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 12:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 12:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 1:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 1:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 1:00 PM GEN, Trece, POPU TV y Unicanal Puerto Rico 10:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 10:00 AM ViX y Tigo Sports Guatemala 10:00 AM ViX y Tigo Sports Costa Rica 10:00 AM ViX y Tigo Sports República Dominicana 10:00 AM ViX y Tigo Sports Honduras 10:00 AM ViX y Tigo Sports El Salvador 10:00 AM ViX y Tigo Sports España 6:00 PM La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Cabo Verde por Mundial 2026

Fecha: lunes 15 de junio del 2026

lunes 15 de junio del 2026 Partido: España vs. Cabo Verde

España vs. Cabo Verde Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA)

10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports

DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Paramount, DGO Estadio: Atlanta

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Telefe

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

RTVE Play

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

La 2 Cat

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el España vs. Cabo Verde por Mundial 2026?

El partido entre España vs. Cabo Verde se juega el lunes 15 de junio de 2026 en el Estadio Atlanta.