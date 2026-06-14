España vs. Cabo Verde se enfrentan en el estadio Atlanta por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 este lunes 15 de junio. El vigente campeón de Europa llega con un proceso maduro bajo la dirección de Luis de la Fuente. Su objetivo es superar la amarga eliminación por penales de Qatar 2022 y buscar su segundo título mundial de la mano de Lamine Yamal. ¿Qué canales transmiten el partido de España en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs. Cabo Verde según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Cabo Verde EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 15 de junio del 2026 desde el Estadio Atlanta.
Para España, el partido de España vs. Cabo Verde será transmitido a través de La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de España vs. Cabo Verde será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.
- México: 10:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 12:00 horas.
- España: 6:00 horas.
¿Qué canal TV transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|11:00 AM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|10:00 AM
|ViX.
|Estados Unidos
|12:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|1:00 PM
|Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 AM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 AM
|Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|12:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|12:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|1:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|1:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|1:00 PM
|GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
|Puerto Rico
|10:00 AM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|10:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|España
|6:00 PM
|La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Cabo Verde por Mundial 2026
- Fecha: lunes 15 de junio del 2026
- Partido: España vs. Cabo Verde
- Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
- Estadio: Atlanta
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Telefe
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.
- RTVE Play
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
- La 2 Cat
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido España vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el España vs. Cabo Verde por Mundial 2026?
El partido entre España vs. Cabo Verde se juega el lunes 15 de junio de 2026 en el Estadio Atlanta.