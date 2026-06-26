España vs. Uruguay se enfrentan en el Estadio Guadalajara por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 este viernes 26 de junio. La Roja, sin ritmo en su inesperado empate 0-0 ante Cabo Verde y enrabietada ante Arabia Saudita (4-0), está virtualmente en dieciseisavos y juega por la primera posición. ¿Qué canales transmiten el partido de España y Uruguay en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs. Uruguay según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite España vs. Uruguay EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 26 de junio del 2026 desde el Estadio Guadalajara.

Para Uruguay, el partido de España vs. Uruguay será transmitido a través de DIRECTV, DGO, AUF TV, Canal 5, Disney Plus y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de España vs. Uruguay será televisado por DirecTV para Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Además, Paramount+ tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección española se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega España vs. Uruguay por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.

México: 18:00 horas.

Estados Unidos (ET): 20:00 horas.

España: 2:00 horas del domingo.

¿Qué canal TV transmite España vs. Uruguayn EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:00 PM América TV, DirecTV, DGO y Paramount+ México 6:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX Estados Unidos 8:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 9:00 PM TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 7:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 7:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 8:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 8:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 8:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 9:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 9:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 9:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 6:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 6:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 6:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 6:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 6:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 6:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 6:00 PM ViX y Tigo Sports España 2:00 AM DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Uruguay por Mundial 2026

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Viernes 26 de junio del 2026 Partido: España vs. Uruguay

España vs. Uruguay Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)

18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, América TV, Canal 5, AUF TV, Teleamazonas, y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, América TV, Canal 5, AUF TV, Teleamazonas, y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Movistar Plus, RTVE Play, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Movistar Plus, RTVE Play, Paramount, DGO Estadio: Guadalajara

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount, DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

América TV

DGO

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

ViX

Canal 5

Azteca 7

TUDN

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

TyC Sports

Disney+ Premium

Paramount

Flow TV

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount, DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Caracol TV

RCN

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Teleamazonas, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Teleamazonas

DGO

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+, RTVE Play y fuboTV.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Uruguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido España vs. Uruguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX