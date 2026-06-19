Estados Unidos (USA) enfrenta a Australia este viernes 19 de junio por la segunda jornada del grupo D del Mundial 2026 en el Estadio Seattle. Ambos combinados nacionales sumaron una victoria en su debut mundialista y comparten el liderato de su zona. El ganador de este encuentro dejará prácticamente sellada su clasificación a los octavos de final. ¿Qué canales transmiten el partido de Estados Unidos (USA) en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Estados Unidos vs Australia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Estados Unidos vs Australia el viernes 19 de junio por la fecha 2 del grupo D del Mundial 2026 desde el Estadio Seattle.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Australia EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estados Unidos vs Australia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 19 de junio del 2026 desde el Estadio Seattle.

Para Perú, el partido de Estados Unidos vs Australia será transmitido a través de DirecTV Sports y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Estados Unidos vs Australia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Estados Unidos vs Australia, será transmitido a través de DAZN, RTVE y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Estados Unidos vs Australia EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 2:00 PM DirecTV Sports y Paramount+ México 1:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX Estados Unidos 1:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 4:00 PM Flow Sports, TyC Sports DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 2:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ Colombia 2:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ Chile 3:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 3:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ Bolivia 3:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 4:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 4:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 4:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 1:00 PM Telemundo y UNIVERSO Nicaragua 1:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 1:00 PM FOX, Canal 10 y Tigo Sports Costa Rica 1:00 PM FOX+ República Dominicana 1:00 PM CDN Deportes y Pio Deportes Honduras 1:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 1:00 PM ViX y Tigo Sports España 9:00 PM DAZN, RTVE y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026

Fecha: miércoles 17 de junio del 2026

miércoles 17 de junio del 2026 Partido: Estados Unidos vs Australia

Estados Unidos vs Australia Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)

13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Telemundo, DirecTV, DAZN, RTVE, TyC Sports, La 1 y Tigo Sports

Telemundo, DirecTV, DAZN, RTVE, TyC Sports, La 1 y Tigo Sports Streaming: Paramount+, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Seatlle

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo.

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

Flow TV

TyC Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de AUF TV y Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

Televen

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

RTVE

La 1

Movistar+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos vs Australia se juega el viernes 19 de junio de 2026 en el estadio Seattle.